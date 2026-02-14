Вениславский ответил, возможно ли провести выборы в Украине в мае

Киеву невозможно успеть подготовить проведение выборов президента до мая этого года, как того требуют США. Только в марте внесут в парламент первые черновики законопроекта.

Об этом заявил нардеп Федор Вениславский в интервью "РБК-Украина". Рассмотрение такого документа, по его словам, потребует несколько недель

"Я оцениваю как крайне маловероятную возможность проведения выборов в мае. На сегодняшний день закона и даже проекта, точно согласованного в рабочей группе, который бы можно было рассматривать в парламенте, нет об особенностях проведения таких выборов. Если он появится, то точно не раньше где-то там марта", – сказал Вениславский.

Что нужно для выборов

По его словам, для того, чтобы рассмотреть законопроект, есть несколько недель парламентские процедуры. Если он не вступит в силу в середине марта или в конце марта, то надо еще иметь не менее 90 дней для того, чтобы провести выборы.

"То есть на май с соблюдением всех процедур это крайне маловероятно", – подытожил нардеп.

В то же время Вениславский считает возможным проведение выборов президента одновременно с референдумом в случае введения определенных законодательных изменений.

"Если оценивать закон о референдуме, то и Избирательный кодекс запрещает проводить одновременно выборы с референдумом, потому что есть определенные риски и так далее. Но с точки зрения юридической, если будет политическое согласие у всех сил парламента изменить эти нормы, то в принципе можно изменить и Избирательный кодекс, и закон о референдуме", - отметил он.

Парламентарий подчеркнул, что это не очень долгая процедура. Это, по его словам, возможно сделать в течение месяца.

"И тогда гипотетически возможно провести и выборы, и референдум. Но еще раз подчеркну, на референдуме, который назначает Верховная Рада, решается исключительно вопрос изменения территории Украины статья 73 Конституции Украины", - добавил он.

Выборы в Украине – последняя информация

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский также в очередной раз напомнил, что выборы в Украине должны пройти только в безопасных условиях после установления режима прекращения огня. Не исключено, что их могут совместить со всенародным референдумом по условиям мирного соглашения с РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, глава государства опроверг информацию издания Financial Times о том, что он якобы планирует объявить 24 февраля о планах проведения президентских выборов и референдума по территориям. Он отметил, что его позиция относительно выборов неизменна: начать процесс можно только тогда, когда будут все соответствующие гарантии безопасности.

В то же время, руководитель рабочей группы по подготовке законопроекта о проведении выборов Александр Корниенко отметил, что в Украине действует режим военного положения. Более того, Россия усиливает свои действия в войне против нашего государства. В таких обстоятельствах проведение выборов в стране в 2026 году очень маловероятно.

