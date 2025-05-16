'Месседж четкий': Европа поможет ВСУ не потерять боеготовности во время перемирия, – Писториус

Перемирие между Украиной и Россией, если его достигнут, не продлится долго, поэтому украинская армия должна быть готова быстро восстановиться. Партнеры продолжат поддерживать Украину материально и учениями для обеспечения боеспособности.

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Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус после завершения встречи с коллегами из Франции, Италии, Польши и Великобритании в Риме 16 мая.

"Месседж "Группы пяти" и других, четкий и недвусмысленный: Европа и ее союзники будут продолжать стоять надежно и преданно на стороне Украины. Мы будем мощно поддерживать ее и в будущем", – подчеркнул Писториус.

По его словам, уже сегодня есть необходимость планировать действия на случай, если перемирие все же станет возможным. Хотя сейчас это выглядит маловероятным, страны-союзники не намерены быть застигнутыми врасплох.

"Это не должно стать неожиданностью. Мы готовимся к этому. Перемирие не будет длиться вечно и не даст безграничного времени для переговоров. Поэтому Вооруженные силы Украины должны быть способны быстро и качественно восстановиться после этого периода - как в материальном, так и в боевом плане", – заявил министр.

Писториус также отметил роль "Коалиции желающих", которая в последние месяцы играет ключевую роль в поддержке Украины. По его словам, союзники готовы сопровождать восстановление украинских войск не только материально, но и через подготовку кадров и оказание технической помощи.

Отдельно глава оборонного ведомства Германии отметил, что уже ведутся "конструктивные переговоры" относительно того, как именно может выглядеть перемирие, кто должен гарантировать его соблюдение и в каких международных рамках это будет происходить.

Писториус также прокомментировал действия Кремля, в частности отказ президента России Владимира Путина лично участвовать в мирных переговорах:

"Мир стал свидетелем того, как Путин, который заявлял о готовности к переговорам, не прибыл в Стамбул, не захотел встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и вместо этого отправил третий эшелон своих представителей. Это четко свидетельствует, что он не имеет никакого интереса в прекращении войны – агрессии, которую мог бы завершить одним приказом".

По мнению министра, отсутствие реальных действий со стороны Москвы, а также продолжение наступательных операций и воздушных ударов, демонстрируют истинное отношение Путина к возможности мира.

Как сообщал OBOZ.UA, в Стамбуле в пятницу, 16 мая, состоялись трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции. После этого была проведена встреча украинской и российской делегаций при посредничестве турецкой стороны.

Впоследствии стало известно, что украинская и российская делегации договорились о дальнейшей встрече во время переговоров, состоявшихся 16 мая в Стамбуле. Стороны достигли "принципиального" согласия о продолжении переговоров в будущем. Диалог проходил при посредничестве Турции и завершился определенными договоренностями. По результатам "интенсивных дипломатических усилий" делегации согласовали несколько важных решений, которые могут стать шагами к будущему мирному урегулированию.

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