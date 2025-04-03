Мать бросила, а брат стал алкоголиком: что "подкосило" Трампа в детстве и чего он ждал от отца всю жизнь

Дональд Трамп рос в среде эмоционального пренебрежения и жестокости. Его детство прошло, хоть и в богатой семье, но под постоянным давлением авторитарного отца и отсутствием материнской поддержки.

Видео дня

Психолог и племянница президента Мэри Л. Трамп, дочь его старшего брата, в книге "Слишком много и никогда не достаточно: как моя семья создала самого опасного человека мира" описала, как жесткое воспитание сформировало характер Дональда, лишив его эмпатии и способности строить здоровые отношения. По ее словам, Трамп рано научился маскировать свои страхи агрессией, а отсутствие поддержки в детстве сделало его эмоционально холодным.

Внимательная, но не любящая мать и отец-тиран

Дональд родился в зажиточной семье в Нью-Йорке в 1946 году. Первые годы жизни будущего президента США были сложными. Его мать, внимательная, но не любящая, на некоторое время покинула семью, а отец, успешно занимавшийся недвижимостью, уделял внимание только тогда, когда нужно было наказать или раскритиковать.

Старший брат Дональда стал жертвой отцовской тирании, что в конечном итоге привело к алкоголизму и ранней смерти в 42 года. В атмосфере страха и контроля Трамп выработал стратегии выживания, которые стали частью его личности.

По словам Мэри Трамп, жестокое обращение с ребенком в определенном смысле является опытом "слишком много" или "недостаточно". Дональд непосредственно почувствовал "недостаточно" в потере связи со своей матерью на решающем этапе развития, что было глубоко травматично.

"Без предупреждения его потребности не были удовлетворены, а его страхи и стремления не унялись. Его бросила мать по крайней мере на год и после его отец не только не мог удовлетворить его потребности, но и заставить его чувствовать себя в безопасности или любимым, ценным или отраженным, Дональд понес потери, которые оставили на нем шрамы на всю жизнь", – написала она.

Психолог назвала отца Трампа, Фреда, "высокофункциональным социопатом". Чтобы справиться с ним, Дональд начал развивать мощные, но примитивные средства защиты, в частности враждебность к другим и мнимое безразличие к отсутствию матери и пренебрежению отца. Вместо его эмоциональных потребностей появились определенные образы и поведение – устрашение, неуважение, агрессивность, которые помогали достигать целей, но становились все более проблематичными со временем. По словам Мэри, "с соответствующим уходом и вниманием их можно было бы преодолеть", но этого не произошло. Ибо у Дональда практически не было положительного опыта в детстве, который мог бы предотвратить испытавшее жестокое обращение.

У Дональда Трампа не было шансов

Единственное, что мешало Трампу стать мелким мошенником с тюремным досье, это деньги, и много.

Отец Трампа эмоционально пренебрегал своим сыном, когда тот был младенцем и малышом. Когда Дональд был старше, его отец оскорблял его, а мать, которая имела проблемы с психическим здоровьем, – пренебрегала своим сыном, когда он был малышом, в период формирования его мозга.

Психолог объяснила, что Дональд не получил положительного опыта, необходимого для здорового развития. Он годами наблюдал, как отец издевался над его старшим братом, и отношения между родителями Трампа были "эмоционально небрежными".

В своей книге Мэри Трамп рассказала о жизни трех поколений Трампов и показала, как травма передавалась из поколения в поколение. Семья Трампов считала свою жизнь нормальной. По всей вероятности, они никогда не задумывались о том, как на их поведение повлияло то, что они пережили в детстве. Ведь переживание эмоционального насилия, эмоционального пренебрежения, проживание с родителями, зависимыми от алкоголя или других наркотиков или психически больными, наличие родственника, находящегося в тюрьме или свидетеля жестокого обращения с матерью, свидетель жестокого обращения с братом или сестрой, запугивание ущерба, как и другие виды насилия.

"Это потому, что сам мозг не может различить типы травм. Это просто травма, к которой мозг ребенка должен адаптироваться, чтобы выжить", – объяснила Мэри Трамп.

Семейная трагедия, сформировавшая отношение к алкоголю

Трамп известен своим принципиальным отношением к алкоголю и вообще не употребляет спиртное, несмотря на гламурный образ жизни. Причина этого кроется в личной семейной трагедии.

Трамп решил не употреблять алкоголь из-за старшего брата, страдавшего от алкогольной зависимости. Фред Трамп-младший получил серьезные проблемы со здоровьем, и в конце концов преждевременно скончался в 1981 году, когда ему было 42 года. После этого Трамп четко решил соблюдать трезвость, поскольку видел, как алкоголь потерял жизнь и карьеру родного человека.

Кроме того, отец Трампа не одобрял алкогольную зависимость Фреда, что также произвело впечатление на Дональда, который, по словам его биографов, всегда хотел получить одобрение своего отца.

"Я могу честно сказать, что никогда в жизни не пил пива, хорошо? Это одна из моих единственных хороших черт. Я не пью. Вы можете себе представить, каким бы я был, как бы пил? Каким был бы беспорядок? Я был бы худшим в мире", — говорил Трамп.

Дональд существует между страхом безразличия и страхом неудачи

Мэри Трамп считает, что ее дядя Дональд, скорее всего, никогда не вылечится. По ее словам, он продолжает существовать в темном пространстве между страхом безразличия и страхом неудачи, что привело к уничтожению его брата Фреда, основы которого были заложены рано и разыгрывались на глазах Дональда, когда он переживал собственную травму.

"Сочетание этих двух вещей – того, чего он видел, и того, что он пережил, – изолировало его и ужасало его. Роль, которую страх играл в его детстве, и роль, которую он играет сейчас, невозможно переоценить. И тот факт, что страх продолжает оставаться главной эмоцией для него, говорит об аде, который, по-видимому, существовал в Палате [дома семьи Трампов] шесть десятилетий назад", – отметила психологиня.

Она призвала помнить, что, когда Дональд говорит о чем-то "самом большом, лучшем, величественном", то это "говорит, все еще, по сути, тот самый маленький мальчик, который отчаянно озабочен тем, что он, как и его старший брат, неадекватен и что он тоже будет уничтожен из-за своей неадекватности".

Психолог говорит, что Трампа нужно понять, чтобы в мире больше не создавали "таких Дональдов". Ведь ни один ребенок не должен переживать того, что произошло с ним.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп всегда был в центре внимания не только из-за своих политических решений, но и из-за личного стиля. Костюмы Brioni, красные галстуки и кепки MAGA стали своеобразными символами его имиджа. Но у медиа появилась новая неожиданная деталь о гардеробе американского лидера – его нижнее белье.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!