Какие трусы носит Трамп: в сети всплыла 'пикантная' тайна президента США

Президент США Дональд Трамп всегда был в центре внимания не только из-за своих политических решений, но и из-за личного стиля. Костюмы Brioni, красные галстуки и кепки MAGA стали своеобразными символами его имиджа. Но у медиа появилась новая неожиданная деталь о гардеробе 45-го президента США – его нижнее белье.

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Бывший директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи, смогший проработать в этой должности всего 10 дней, раскрывал интересную деталь о привычках Трампа. Его жена Дейдре Болл рассказала, что Трамп часто давал телевизионные интервью, сидя дома в боксерках.

"Единственное, что Энтони когда-либо говорил мне о Трампе, это то, что он дает интервью кабельным сетям в своих боксерах", – заявила Болл.

Она также добавила, что зрители видели только верхнюю часть Трампа в деловом костюме, не подозревая, что нижняя часть образа гораздо менее официальна. Белый дом на этот комментарий никак не реагировал, хотя скандальные утечки информации о Трампе случались и раньше.

Стиль Трампа: от костюмов Brioni до золотых интерьеров

Трамп известен своим демонстративным стилем. Его деловые костюмы Brioni часто критикуют за слишком широкие плечи и длинные галстуки, которые он носит без аксессуаров. Он любит классические черные, темно-синие и серые оттенки, которые, по словам стилистов, придают ему авторитетность.

Однако главной деталью имиджа Трампа является его отношение к роскоши. Его пентхаус в Trump Tower оформлен в золоте, он ездит на частном самолете с золотыми ремнями безопасности, а во время первого президентства в Белом доме даже сменил дизайн овального кабинета, добавив больше позолоты.

Его жена Мелания также известна дорогими вкусами. Она носит Christian Louboutin, Birkin и Gucci, а ее культовая белая шляпа, которую она надела во время визита президента Франции Макрона, до сих пор является предметом обсуждений в мире моды.

Ранее OBOZ.UA писал о пяти худших образах Мелании Трамп, в которых она появлялась на публике. Иногда она выбирала наряды, которые выглядели слишком консервативно, не соответствовали дресс-коду мероприятия или просто не вписывались в современные тренды.

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