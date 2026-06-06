Масштабные разрушения: США едва не потеряли лучший авианосец в войне с Ираном

В марте 2026 года во время военной операции против Ирана американский авианосец USS Gerald R. Ford загорелся. Причиной была не атака, а внутренние неисправности, причем на военном корабле тогда не сработала система пожаротушения и моряки собственными силами боролись с пламенем.

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Об этом заявило CNN. Издание получило кадры последствий пожара, которые свидетельствуют, что в своем коротком заявлении пресс-служба ВМС США преуменьшила значение ЧП – На самом деле инцидент был более сильным и разрушительным, чем отчитывалось ведомство.

Что известно о пожаре на борту крупнейшего в мире авианосца

Представители Военно-морских сил утверждали, что огонь был "локизирован", что двум морякам понадобилась медицинская помощь из-за "травм, которые не угрожают жизни", и что авианосец "полностью рабочий".

В CNN рассказали, что на самом деле пожар полностью уничтожил нары, где спал экипаж. От кроватей остался лишь обугленный, деформированный металл под потолком, который, кстати, тоже зацепило пламя. С потолка свисали провода, а землю устилали кучи пепла.

Один военнослужащий, который тогда был на борту USS Gerald R. Ford, рассказал: "Я серьезно думал, что мы потеряем корабль".

Высокопоставленный американский чиновник объяснил журналистам, что ВМС сознательно преуменьшили последствия чрезвычайного происшествия, так как авианосец в тот период находился в Красном море, поддерживая военные операции США против Ирана.

Прошло двое суток, прежде чем судно снова смогло осуществлять боевые действия, сообщал в апреле адмирал Дэрил Кодл, начальник военно-морских операций. В итоге корабль был вынужден направиться в порт Греции, чтобы провести там временный ремонт.

Издание заявило, что экипажу USS Gerald R. Ford понадобилось около 30 часов, чтобы потушить пожар и предотвратить повторное возгорание. В результате происшествия около 600 моряков потеряли доступ к своим общим местам из-за повреждений.

"Все не должно было быть так плохо. Система пожаротушения, встроенная в корабль, должна была бы потушить огонь, но все, включая меня, помогали потушить пожар", – сказал один из моряков на условиях анонимности.

После того, как авианосец вернулся в свой родной порт в штате Вирджиния, адмирал Кодл заявил: "Большие пожары – это всегда вызов, и этот был значительным – пожар в прачечной и сушилке. Экипаж так хорошо справился с этим, они блестяще и мужественно боролись и, по сути, вернулись к борьбе за считанные дни".

Хантер Стайрс, который до 2025 года работал морским стратегом у тогдашнего министра ВМС, утверждает, что быстрое возвращение судна в строй свидетельствует о хорошей подготовке военных.

"Пожар и затопление – это две самые большие опасности на борту любого корабля. ВМС США, следует отдать им должное, имеют организационную культуру и философию проектирования, которые неустанно сосредоточены на подготовке к повреждениям, и резервировании систем, чтобы обеспечить живучесть корабля", – расхвалил он командование.

Когда у Стайрса спросили о неисправности системы пожаротушения, он оправдался:"Война и боевые повреждения по своей сути непредсказуемы. Вы не знаете, что сломается".

В CNN узнали, что возгорание было не единственной проблемой USS Gerald R. Ford во время его рекордного 11-месячного развертывания (которое включает войну с Ираном и военную операцию США в Венесуэле). Туалеты корабля неоднократно засорялись.

"Если бы вы были в носовой части корабля, вам пришлось бы пройти весь путь – до кормовой части – чтобы найти исправный туалет", – сообщил один из моряков.

Главное о USS Gerald R. Ford

Спущенное на воду в 2017 году, это судно стоимостью 13 миллиардов долларов является самым новым и самым технологичным из 11 атомных авианосцев Соединенных Штатов.

Оно названо в честь 38-го президента США Джеральда Форда. Благодаря двум ядерным реакторам, судно может развивать скорость в 30 узлов (примерно 56 км/ч) и может взять на борт до 90 самолетов и вертолетов.

Недавно во время 11-месячного оперативного развертывания (самого длительного со времен войны во Вьетнаме) USS Gerald R. Ford выполнял задачи, связанные с захватом бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а затем – с атаками по Ирану.

Сейчас корабль должен пройти расширенный этап технического обслуживания из-за износа во время рейса, включая дополнительный ремонт, необходимый из-за пожара. Один из американских чиновников сообщил CNN, что может пройти не менее года, прежде чем USS Gerald R. Ford снова будет готов к плаванию,. Возможно, другим кораблям ВМС США придется заполнить этот пробел.

Как писал OBOZ.UA:

– Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран согласился не создавать ядерное оружие в рамках переговоров с Вашингтоном по завершению войны. По словам главы Белого дома, в переговорный процесс вовлечен верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи (и он не исключил личной встречи с ним).

– Государственный секретарь Марко Рубио ранее опроверг сообщения о том, что США рассматривают возможность отмены санкций против Ирана в обмен на открытие Ормузского пролива.

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