Соглашение может состоять из нескольких этапов: Рубио сказал, отменят ли санкции против Ирана в обмен на открытие Ормузского пролива

США не рассматривают возможность отмены санкций против Ирана в обмен на открытие Ормузского пролива. Государственный секретарь США Марко Рубио опроверг сообщения иранских СМИ о якобы подготовке соответствующей договоренности между Вашингтоном и Тегераном.

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Об этом Рубио заявил во время слушаний в Сенате США, сообщает Радио Свобода. По словам госсекретаря, вопрос ослабления санкций в обмен на открытие стратегически важной морской артерии не обсуждался между сторонами.

В США опровергли сообщения об отмене санкций против Ирана

Отвечая на вопросы сенаторов, Рубио категорически опроверг информацию о том, что Вашингтон готов пойти на уступки Тегерану. Он заявил, что санкции против Ирана не будут отменены в обмен на его согласие открыть Ормузский пролив.

"Это не обсуждалось. Это не предлагалось", – подчеркнул он.

Таким образом госсекретарь опроверг сообщения иранских государственных медиа, которые ранее писали о проекте договоренностей между Ираном и США при посредничестве Пакистана. По данным этих источников, стороны якобы обсуждали смягчение санкционного режима и возвращение иранских активов, замороженных за рубежом.

Открытие пролива является лишь первым этапом

По словам Рубио, открытие Ормузского пролива рассматривается как начальный шаг в возможном процессе урегулирования, но не связывается с санкционными послаблениями.

Он отметил, что после этого может начаться второй этап переговоров, связанный с иранской ядерной программой. По оценкам Вашингтона, он может продлиться от 30 до 90 дней.

Госсекретарь также обратил внимание на сложность переговорного процесса с Тегераном. По его словам, иранские представители после каждого раунда консультаций вынуждены согласовывать свои позиции с руководством страны, что регулярно приводит к задержкам.

"Иранские переговорщики должны были возвращаться к своему совету руководства в Тегеране, из-за чего каждый раз возникали задержки на несколько дней после передачи новых сообщений", – пояснил Рубио.

Рубио прокомментировал военную операцию против Ирана

Во время слушаний сенаторы также подняли вопрос о юридическом обосновании американских ударов по Ирану, которые США и Израиль начали 28 февраля.

Рубио заявил, что соответствующие правовые выводы были подготовлены администрацией, однако пообещал дополнительно уточнить этот вопрос через Управление юридического консультирования.

"Позвольте мне взять свои слова обратно и обратиться в Управление юридического консультирования. Но, безусловно, они предоставили юридическое обоснование для удара", – сказал он.

Ормузский пролив является одним из важнейших транспортных маршрутов в мире для экспорта нефти и сжиженного газа. Любые ограничения судоходства в этом районе существенно влияют на мировые энергетические рынки и международную безопасность.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что планирует заключить соглашение с Ираном о прекращении огня и возобновлении движения по Ормузскому проливу уже в ближайшее время. По его словам, это может произойти "в течение следующей недели".

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