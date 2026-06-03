'Иран согласился не иметь ядерного оружия, но может передумать': Трамп рассказал о ходе переговоров с Хаменеи

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран согласился не создавать ядерное оружие в рамках переговоров с Вашингтоном по завершению войны. По его словам, в переговорный процесс вовлечен верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, и он не исключил личной встречи с ним.

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Об этом Трамп рассказал в интервью подкасту Pod Force One газеты New York Postю Фрагменты разговора опубликовали CNBC и The Guardian .

Трамп заявил о договоренности по ядерной программе

По словам президента США, вопрос иранской ядерной программы остается ключевым в переговорах между сторонами.

"Мы не можем позволить им иметь ядерное оружие. Они уже согласились, что не будут иметь ядерного оружия", – сказал Трамп.

На уточняющий вопрос журналиста, действительно ли Тегеран согласился на такое условие, глава Белого дома ответил утвердительно. В то же время он признал, что позиция Ирана может измениться.

"Да, они согласились. Конечно, теперь они могут передумать, но это было одно из главных условий, и они на него согласились", – отметил президент США.

В то же время в Министерстве иностранных дел Ирана отказались комментировать заявления Трампа. Переговоры между Вашингтоном и Тегераном продолжаются, хотя стороны продолжают публично озвучивать противоречивые оценки их хода. Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что Иран впервые согласился обсуждать отдельные аспекты своей ядерной программы, чего еще год назад категорически не допускал.

Трамп хочет встретиться с Хаменеи

Отдельно президент США прокомментировал роль верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, который после начала войны почти не появлялся публично. Ранее в американских СМИ появлялись сообщения о возможных проблемах со здоровьем иранского руководителя после удара, во время которого погиб его отец Али Хаменеи.

Трамп заявил, что Хаменеи принимает непосредственное участие в переговорах по прекращению войны.

"Он вовлечен. Безусловно. Думаю, к нему относятся с большим уважением", – сказал американский президент.

Отвечая на вопрос о возможной личной встрече с верховным лидером Ирана, Трамп заявил, что не исключает такого развития событий.

"Да, я хотел бы встретиться с ним. Я хотел бы встретиться со всеми. Вероятно, мы встретимся в определенный момент, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация", – отметил он.

Издание отмечают, что война с Ираном продолжается уже почти сто дней, а переговоры пока не смогли перерасти из режима прекращения огня в полноценное мирное соглашение.

Как сообщал OBOZ.UA:

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что планирует заключить соглашение с Ираном о прекращении огня и возобновлении движения по Ормузскому проливу уже в ближайшее время. По его словам, это может произойти "в течение следующей недели".

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что СШАне рассматривают возможность отмены санкций против Ирана в обмен на открытие Ормузского пролива. Он опроверг сообщения иранских СМИ о якобы подготовке соответствующей договоренности между Вашингтоном и Тегераном.

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