МАГАТЭ подтвердило поражение ядерного реактора в Иране: есть ли угроза загрязнения

Во время последних ударов Израиля по Ирану был поврежден тяжеловодный исследовательский ядерный реактор, расположенный в Араке. Поражение объекта подтвердило Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ).

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Об этом МАГАТЭ сообщило в четверг, 19 июня в соцсети Х. Агентство отметило, что угрозы радиационного загрязнения нет.

Реактор находился на стадии строительства и не содержал ядерного материала, сообщили в МАГАТЭ.

"МАГАТЭ располагает информацией, что пострадал тяжеловодный исследовательский реактор в Хондабе (бывший Арак), который находился на стадии строительства. Он не работал и не содержал ядерного материала, поэтому радиологических последствий не было", – говорится в сообщении Международного агентства по атомной энергетике.

В МАГАТЭ добавили, что "пока не имеют информации, которая бы свидетельствовала о поражении завода по производству тяжелой воды в Хондабе".

Напомним, в ночь на 19 июня, истребители ВВС Израиля осуществили масштабную воздушную операцию на территории Ирана. Одним из главных ударов стал обстрел комплекса ядерных объектов в Араке.

Самолеты разрушили защитную конструкцию объекта, которую считают критически важной для производства плутония – материала, который может быть использован в создании ядерного оружия.

Также ЦАХАЛ атаковал объект в Натанзе. Там хранились компоненты и оборудование, связанные с разработкой ядерного оружия.

Первый раз он был атакован в ночь на 13 июня, когда Израиль начал операцию под названием "Восходящий лев". Объект получил повреждения. Спутниковые снимки, сделанные американской компанией Umbra Space с помощью технологии радиолокации с синтезированной апертурой (SAR), показали, что на этом иранском заводе в Натанзе повреждены по меньшей мере четыре здания.

В тот же день МАГАТЭ зафиксировало радиоактивное загрязнение внутри этого объекта.

Гросси тогда сказал, что уровень радиации за пределами остался неизменным, а тип загрязнения – преимущественно альфа-частицы – находится под контролем благодаря соответствующим защитным мерам.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 июня в Иране внутри защитного контура ядерного объекта в Натанзе был зафиксирован уровень радиации, немного выше нормы. При этом никакой опасности для населения или окружающей среды не обнаружено. Об этом сообщил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

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