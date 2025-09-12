Лучший опыт: Польша хочет вместе с Украиной разрабатывать антидронные системы

На фоне вторжения российских беспилотников в воздушное пространство Польши Варшава решила развивать в сотрудничестве с Украиной новые средства защиты от дронов. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский с соответствующими предложениями уже отправился в Киев, в ближайшие дни также в Украину поедет вице-премьер, министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск после разговора с европейскими партнерами в НАТО. Он подчеркнул, что украинские системы против дронов являются лучшими.

"Мы уже договорились в ближайшие часы о конкретных переговорах и обмене опытом с украинской стороной, – заявил Туск.

По его словам, украинские системы являются "лучшим опытом" для создания эффективного противодронового щита, поскольку они проверены на поле боя.

Глава польского правительства также отметил, что он услышал от союзников "слова полной поддержки" и "понимание необходимости организации поддержки для всего восточного фланга", особенно для Польши. В частности, "практическую помощь Польше" пообещали "президент Франции и лидеры Великобритании, Нидерландов, Швеции".

Вторжение российских дронов в Польшу

Ночью 10 сентября польские военные зафиксировали многочисленные нарушения воздушного пространства страны российскими БПЛА. Дональд Туск заявил, что военные применили оружие по вражеским целям.

Отдельно Туск проинформировал генерального секретаря НАТО Марка Рютте о текущей ситуации и мерах в отношении объектов, которые нарушили воздушное пространство Польши. Варшава обратилась с просьбой применить статью 4 НАТО, подчеркнув, что стране нужны не только слова поддержки, но и действия.

В свою очередь в НАТО заявили, что не считают нападением вторжение группы российских беспилотников на территорию Польши. При этом оперативное командование вооруженных сил Польши успело заявить, что считает инцидент "актом агрессии", который создал реальную угрозу для безопасности граждан.

Как сообщал OBOZ.UA, в Польше в результате указанного вторжения беспилотников из России обломки ударного дрона упали на жилой дом.

