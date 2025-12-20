Елена Тополя рассекретила, в каких отношениях осталась с экс-супругом и как дети отреагировали на их развод

Украинская певица Елена Тополя раскрыла, какие отношения связывают ее и лидера группы "АНТИТЕЛА" Тараса Тополю после того, как они приняли решение расторгнуть 12-летний брак. Как отметила исполнительница, несмотря на разрыв, они продолжают общаться и оба принимают активное участие в воспитании детей.

Артисты даже вместе проведут зимние каникулы. Они с сыновьями Романом и Марком и дочерью Марией поедут в горы. Об этом звезда рассказала в эфире проекта "Сніданок з 1+1".

"Происходит так, как должно произойти. Мы с детками вместе. Мы как родители никуда не делись, максимально стараемся коммуницировать. У нас и отдых вместе будет. Мы с детками поедем в горы, будем кататься на лыжах, сноубордах", – высказалась певица.

По словам Елены Тополи, конечно, их развод с лидером "АНТИТЕЛ" достаточно непростой период в жизни общих сыновей и дочери. Однако, исполнительница подчеркнула: если родители не подают разрыв как нечто невероятно сложное, детям значительно легче справиться с этой новостью.

"Для детей это сложный период. Но, если родители не транслируют, что это очень тяжело, то и детям значительно легче это воспринимать. Когда родители транслируют уважение друг к другу, хорошие и дружеские отношения, коммуникацию ради детей и о детях, им может это даже больше понравиться", – отметила артистка.

Первого декабря Тарас и Елена Тополи обнародовали совместное сообщение в соцсетях где официально объявили о разводе после 12 лет брака. Они не стали раскрывать причин разрыва, однако отметили, что это решение было общим и взвешенным. Звезды также подчеркнули, что будут оставаться партнерами в воспитании своих детей.

Дело о расторжении брака исполнителей было официально зарегистрировано в Подольском районном суде Киева третьего декабря. Истцом по делу выступает Тарас Тополя.

