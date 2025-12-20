Фото Трампа и Билл Клинтон в платье: обнародованы новые файлы Эпштейна

Министерство юстиции США продолжает публиковать документы и фотоматериалы по делу Джеффри Эпштейна. Ранее министерство по указанию президента Дональда Трампа уже передало Конгрессу почти 50 тыс. страниц документов по делу Эпштейна, а новая порция фото, опубликованных накануне, вызвала новую волну дискуссий.

Наиболее приметное фото оказалось с 42-м президентом США от Демократической партии Биллом Клинтоном, который позировал в женском платье. Соответствующие материалы опубликованы в разделе Epstein Library на сайте Министерства юстиции США.

Пикантные подробности дела Эпштейна

Ведомство опубликовало много фото с самим Джеффри Эпштейном, а также снимки с политиками и знаменитостями. В целом было опубликовано более 100 тыс. страниц, некоторые из которых уже были доступны ранее, и в ближайшие недели планируется публикация еще большего количества материалов.

Министерство юстиции заявило, что необходимо больше времени для проверки документов и удаления информации, которая могла бы идентифицировать жертв, прежде чем раскрывать дополнительные материалы. В связи с этим часть опубликованных фотографий скрывает лица людей, которые в прошлом могли стать жертвами преступлений.

Заместитель генерального прокурора Тодд Бланш заявил, что в течение следующих двух недель будут опубликованы новые документы. В опубликованных 19 декабря документах было довольно мало упоминаний о президенте Дональде Трампе. Нынешний президент был замечен на нескольких фото, позировавший в окружении других людей.

Представители администрации признали, что имя Трампа присутствует в файлах, а человек, знакомый с процессом редактирования, заявил, что имя Трампа упоминалось несколько раз в этих файлах.

В свою очередь пресс-секретарь Клинтона Анхель Уренья раскритиковал публикацию фотографий и обвинил администрацию Трампа в том, что она "пытается укрыться от того, что будет дальше, или от того, что они попытаются скрыть навсегда". Представитель бывшего президента заверил, что министерство сколько угодно может публиковать фотографии, но "дело не в Билле Клинтоне, не было и никогда не будет".

Клинтон, который фигурирует на фотографиях, связанных с Эпштейном и опубликованных Конгрессом на прошлой неделе, не обвиняется в каких-либо правонарушениях в связи с Эпштейном. Пресс-секретарь бывшего президента ранее заявлял, что он несколько раз встречался с Эпштейном и совершил четыре поездки на его самолете, но якобы ничего не знал о преступлениях Эпштейна.

Скандал вокруг Джеффри Эпштейна

Дело Джеффри Эпштейна – это громкий скандал, связанный с американским финансистом-миллиардером, который был осужден за сексуальные преступления, в частности за организацию секс-трафикинга несовершеннолетних. Эпштейн, имевший связи с представителями мировой элиты, включая политиков, бизнесменов и членов королевских семей, скончался в тюрьме в 2019 году до начала суда по новым федеральным обвинениям. Его смерть была признана самоубийством, но породила множество конспирологических теорий.

Эпштейн был знаком с Дональдом Трампом; они были замечены вместе на мероприятиях в 1990-х и начале 2000-х годов. Трамп всегда отрицал осведомленность о преступной деятельности Эпштейна и утверждал, что разорвал с ним связи много лет назад. Тем не менее эта связь стала источником политического давления на Трампа.

Во время своей предвыборной кампании Трамп обещал рассекретить все материалы дела Эпштейна, включая предполагаемый "список клиентов", или "список полетов", в котором, по слухам, содержатся имена влиятельных людей, пользовавшихся услугами Эпштейна. После возвращения в Белый дом Трамп долгое время выступал против публикации материалов, называя ажиотаж вокруг дела "мистификацией демократов". Столкнувшись с неизбежным двухпартийным голосованием и давлением со стороны своей политической базы, Трамп отменил свое сопротивление и в итоге подписал закон.

Напомним, после обнародования новых файлов, указывающих на тесную связь Трампа с Эпштейном, президент США заявил, что будет просить Минюст провести расследование возможных связей сексуального преступника Джеффри Эпштейна с известными политиками-демократами, и в первую очередь с экс-президентом Биллом Клинтоном.

Как сообщал OBOZ.UA, председатель Комитета по надзору Палаты представителей Джеймс Комер требует допросить Билла Клинтона в рамках расследования о торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. По мнению этого республиканца, именно Клинтон является сейчас "главным подозреваемым" в деле Джеффри Эпштейна.

