Парад к 9 мая в Москве, который традиционно должен был показать силу российской армии, в этом году стал свидетельством стратегического истощения РФ. Кремль уже не способен скрыть масштабы потерь техники и зависимость от авторитарных партнеров.

Над Красной площадью пролетели лишь несколько устаревших самолетов, а демонстрация бронетехники была минимальной. Об этом сообщает военный эксперт Хэмиш де Бретон-Гордон в статье для The Telegraph.

Устаревшая техника

На региональных парадах появились танки времен Второй мировой войны. Это может свидетельствовать о критических потерях современной бронетехники в войне против Украины и попытках Кремля компенсировать недостаток ресурсов старыми образцами вооружения.

Военные из Северной Кореи

На параде состоялось показательное участие военных из Северной Кореи. Для государства, которое годами демонстрировало самодостаточность своей армии, такая поддержка является признаком все большей зависимости от союзников.

Дипломатический аспект парада

Рядом с Владимиром Путиным были преимущественно лидеры авторитарных государств, тогда как отсутствие председателя Китая Си Цзиньпина автор расценил как сигнал осторожности Пекина в отношении сотрудничества с Москвой.

Нынешняя ситуация и битва под Курском

Путин в своей речи ссылался на битву под Курском в 1943 году. Однако, как отмечает де Бретон-Гордон, если тогда Советский Союз демонстрировал тысячи танков, то нынешняя Россия не смогла показать даже символическое количество современной бронетехники.

Именно отсутствие современных танков на Красной площади может стать одним из ключевых символов нынешней войны. Парады не определяют результат боевых действий, однако способны показать реальное состояние армии за пределами пропаганды.

