Первый раз это случилось с Рейганом, второй раз - с Обамой и вот в третий раз Америка нашла себя Героя – Трампа.

Видео дня

Еще пару месяцев назад все критиковали усталого и ветхого президента США – Байдена , которому из-за критики его старости пришлось сняться с президентской гонки.

Сейчас победителю президентской гонки Трампу - 78 лет. А во власти такие нагрузки, что там год президентства идет за два года. Поэтому после Нового года Трампу "стукнет" 80 лет. Трудно быть Реформатором или даже Мессией в 80 лет - тем более в Америке, где господствует культ молодости, здоровья и силы.

А у тесного, "моложавого" окружения Трампа появляется соблазн помочь, подправить, чуть-чуть "заменить" усталого и старого Лидера нации, чьи ошибки и провалы могут плохо повлиять и на Республиканскую партию, и на политику США.