Куба на грани государственного переворота? Люди вышли на протесты и жгут офисы коммунистической партии. Фото и видео

В кубинском городе Морон вспыхнули массовые протесты из-за масштабного энергетического кризиса. Люди вышли на улицы и обвиняют власти в ухудшении условий жизни на фоне нефтяной блокады, введенной администрацией президента США Дональда Трампа.

Во время беспорядков протестующие штурмовали здание Коммунистической партии и подожгли мебель и партийную символику. Об этом сообщает Ciber Cuba.

Кубинцы выходят на протесты из-за отключения света и нехватки топлива

Отмечается, что местные жители выходят на улицы из-за длительных отключений электроэнергии, недостатка топлива и продуктов. В частности, в некоторых районах свет выключают почти на сутки, что усиливает недовольство среди населения.

Энергетическая система страны оказалась в глубоком кризисе после аварии на одной из ключевых электростанций, в результате чего миллионы жителей остались без электричества.

На фоне протестов кубинские власти также подтвердили начало переговоров с США, которые ранее усилили экономическое давление на остров. Президент страны Мигель Диас-Канель надеется, что диалог поможет уменьшить напряжение между двумя странами и найти выход из кризиса. По его словам, Куба готова вести диалог на основе равенства и взаимного уважения к политическим системам и суверенитету обоих государств.

Причины экономического кризиса на Кубе

Из-за американских санкций и остановки поставок нефти на Кубу три месяца наблюдается дефицит топлива, что осложнило работу энергосистемы и вызвало нестабильность. Экономика страны дополнительно пострадала из-за роста цен, нехватки топлива и лекарств.

Со своей стороны местные жители восприняли начало переговоров с США как возможный путь решения проблем с отключениями электричества, которые на этой неделе вызвали протесты в столице.

Как писал OBOZ.UA, ранее американский президент намекал, что Куба может стать целью США после Венесуэлы. По словам Трампа, Венесуэла и Куба якобы имеют много общего, и именно кубинцы помогали Мадуро строить оборону, получая за это нефть и деньги. А поскольку у Кубы "не очень хорошие дела", поэтому "помощь кубинскому народу" может стать логичным следующим шагом США.

