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Кто может стать советником по нацбезопасности президента США вместо Волтца: Трамп назвал своего фаворита

Екатерина Дутик
Новости. Мир
2 минуты
1,5 т.
Стивен Миллер - Трамп назвал кандидата на должность советника по нацбезопасности США

Президент США Дональд Трамп рассматривает Стивена Миллера как одного из фаворитов на должность советника по национальной безопасности вместо уволенного Майка Волтца. Миллер уже входит в ближайшее окружение республиканца и сейчас является заместителем руководителя его администрации.

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Это заявление Трамп сделал во время разговора с журналистами на борту президентского самолета Air Force One, когда возвращался в Вашингтон после выходных во Флориде, пишет Reuters. Он отметил, что окончательное решение будет принято примерно через полгода.

"Я собираюсь кого-то назвать", – сказал Трамп журналистам.

По словам Трампа, Миллер является очень ценным членом его команды и "опосредованно уже занимает эту должность".

"Я думаю, что он косвенно уже имеет эту должность. Потому что ему есть что сказать по многим вопросам. Он очень ценный человек в администрации, Стивен", – сказал президент.

Как сообщал OBOZ.UA, прошлый советник по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц был уволен на прошлой неделе, а временно его обязанности исполняет государственный секретарь Марко Рубио. В администрации предполагают, что с постоянным назначением Трамп не будет торопиться.

Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Уолтца на пост постоянного представителя при ООН.

Волтца попал в череду громких скандалов за время пребывания в должности. Он случайно добавил главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга в секретный чат Signal с 18 участниками, где обсуждали точное время запланированной атаки на хуситов в Йемене, ее цели и пакеты оружия, которые должны были применяться. В Белом доме подтвердили подлинность этой переписки, однако администрация Трампа уменьшила важность текстовых сообщений, которые увидел Голдберг.

"Полную ответственность" за утечку информации взял на себя Волтц и назвал главреда The Atlantic "худшим подонком среди журналистов". В конце марта в Белом доме заявили, что дело о скандале с чатом Signal закрыто. Волтцу, взявшему на себя ответственность за инцидент, не грозит увольнение.

Инцидент с секретным чатом в Signal был последним, но не единственным "промахом" теперь уже бывшего советника президента США по национальной безопасности Майка Волтца. Как выяснилось, еще в феврале советник обсуждал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху возможность нанесения удара по Ирану.

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