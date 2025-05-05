Кто может стать советником по нацбезопасности президента США вместо Волтца: Трамп назвал своего фаворита

Президент США Дональд Трамп рассматривает Стивена Миллера как одного из фаворитов на должность советника по национальной безопасности вместо уволенного Майка Волтца. Миллер уже входит в ближайшее окружение республиканца и сейчас является заместителем руководителя его администрации.

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Это заявление Трамп сделал во время разговора с журналистами на борту президентского самолета Air Force One, когда возвращался в Вашингтон после выходных во Флориде, пишет Reuters. Он отметил, что окончательное решение будет принято примерно через полгода.

"Я собираюсь кого-то назвать", – сказал Трамп журналистам.

По словам Трампа, Миллер является очень ценным членом его команды и "опосредованно уже занимает эту должность".

"Я думаю, что он косвенно уже имеет эту должность. Потому что ему есть что сказать по многим вопросам. Он очень ценный человек в администрации, Стивен", – сказал президент.

Как сообщал OBOZ.UA, прошлый советник по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц был уволен на прошлой неделе, а временно его обязанности исполняет государственный секретарь Марко Рубио. В администрации предполагают, что с постоянным назначением Трамп не будет торопиться.

Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Уолтца на пост постоянного представителя при ООН.

Волтца попал в череду громких скандалов за время пребывания в должности. Он случайно добавил главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга в секретный чат Signal с 18 участниками, где обсуждали точное время запланированной атаки на хуситов в Йемене, ее цели и пакеты оружия, которые должны были применяться. В Белом доме подтвердили подлинность этой переписки, однако администрация Трампа уменьшила важность текстовых сообщений, которые увидел Голдберг.

"Полную ответственность" за утечку информации взял на себя Волтц и назвал главреда The Atlantic "худшим подонком среди журналистов". В конце марта в Белом доме заявили, что дело о скандале с чатом Signal закрыто. Волтцу, взявшему на себя ответственность за инцидент, не грозит увольнение.

Инцидент с секретным чатом в Signal был последним, но не единственным "промахом" теперь уже бывшего советника президента США по национальной безопасности Майка Волтца. Как выяснилось, еще в феврале советник обсуждал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху возможность нанесения удара по Ирану.

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