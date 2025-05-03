Уолтц возмутил Трампа не только с Signal: СМИ узнали еще один скандал

Инцидент с секретным чатом в Signal был последним, но не единственным "промахом" теперь уже бывшего советника президента США по национальной безопасности Майка Уолтца. Как выяснилось, еще в феврале советник обсуждал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху возможность нанесения удара по Ирану.

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Эти переговоры Уолтца и Нетаньяху крайне возмутили президента США Дональда Трампа, сообщает The Washington Post, ссылаясь на свои источники. И вообще, как отмечает издание, советник "конфликтировал" с другими чиновниками в окружении Трампа.

Военные варианты действий против Ирана Уолтц активно обсуждал с Нетаньяху накануне встречи израильского лидера и Трампа в Белом доме. Причем советник "хотел направить политику в военном направлении, которое не устраивало Трампа, поскольку США не пытались найти дипломатическое решение", отметил источник WP.

Когда эта информация дошла до Трампа, американский президент разозлился.

"Именно президент определяет повестку дня, а его администрация должна реализовывать эту политику. Все двигаются в одном направлении. Поэтому у президента и были самые успешные первые 100 дней в истории", – цитирует издание спикера Белого дома Стивена Чунга.

У Трампа считали, что Уолтц будет пытаться склонить президента США в пользу военных действий, потому что заранее договорился об этом с израильтянами.

Увольнение Уолтца произошло даже несмотря на то, что некоторые другие ведущие члены администрации, в частности вице-президент Джей Ди Вэнс, "пытались спасти" советника, цитирует издание сразу два источника из Белого дома. Именно поэтому Венс взял с собой в Гренландию Уолтца, который "к тому времени уже находился на хрупком льду" во взаимоотношениях в окружении Трампа.

"Проблемы Уолтца со временем накапливались, и руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз все больше чувствовала, что он не подходит на свой пост", – цитирует издание еще один источник.

Как сообщал OBOZ.UA, скандал с секретным чатом у Signal якобы был вызван "нечаянной ошибкой" Уолтца. Советник по ошибке сохранил номер главного редактора Atlantic Джеффри Голдберга как контакт другого лица, а через несколько месяцев добавил этот контакт в секретный чат.

К такому выводу пришло внутреннее расследование Белого дома. Управление информационных технологий Белого дома считает, что телефонный номер Голдберга оказался в контактной книге Волтца после маловероятной серии событий. Так или иначе, Уолтц не только сохранил номер, но и добавил его к секретному чату.

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