Критическая отметка: ядерный арсенал КНДР способен преодолеть американскую систему ПРО – Bloomberg

Ядерный потенциал Северной Кореи стремительно приближается к уровню, который может изменить баланс безопасности в мире. По оценкам экспертов, арсенал Пхеньяна уже сейчас способен создавать серьезные вызовы для американской системы противоракетной обороны.

Видео дня

На фоне этого растут опасения относительно эффективности многолетних усилий США по сдерживанию ядерной программы КНДР. Об этом сообщает Bloomberg.

Северная Корея, по данным аналитиков и разведданных, постепенно превращается в государство с полноценным ядерным арсеналом, который может представлять реальную угрозу не только региональной безопасности, но и территории Соединенных Штатов. Как отмечается, темпы развития программы вооружений КНДР позволяют стране ежегодно наращивать количество потенциальных ядерных боеголовок, а также совершенствовать средства их доставки.

По словам президента Южной Кореи Ли Чжэ Мена, Пхеньян уже способен производить материалы для создания до 20 ядерных боеголовок ежегодно. Это, по его мнению, приближает страну к уровню ядерных держав среднего масштаба в течение следующего десятилетия. Дополнительные инвестиции в производственную инфраструктуру могут еще больше ускорить этот процесс, несмотря на международные санкции.

Отдельное внимание аналитики обращают на развитие средств доставки. Северная Корея активно испытывает межконтинентальные баллистические ракеты, в частности серии Hwasong, которые, по оценкам, уже могут нести ядерные боезаряды на большие расстояния. В сочетании с существующим запасом боеголовок это создает потенциал для преодоления американской наземной системы противоракетной обороны, которая оценивается в десятки миллиардов долларов и рассчитана преимущественно на отражение ограниченных атак.

Речь идет о системе GMD, размещенной на территории Аляски и Калифорнии, которая включает десятки перехватчиков. Однако эксперты отмечают, что даже при оптимистических расчетах такая система может быть перегружена в случае массированного запуска ракет, если каждую цель придется поражать несколькими перехватчиками.

Оценки количества межконтинентальных ракет у КНДР разнятся. Официальные американские данные говорят об около десяти единиц, тогда как другие аналитические источники предполагают, что их может быть значительно больше – до нескольких десятков. Часть из них демонстрировалась во время военных парадов, хотя эксперты предостерегают, что это могли быть макеты или прототипы.

В то же время общий ядерный арсенал КНДР, по прогнозам, может превзойти запасы некоторых стран с развитой ядерной программой уже в ближайшее десятилетие. Речь идет об Израиле, Пакистане и Великобритании. При этом Пхеньян продолжает совершенствовать как сами боеголовки, так и технологии их доставки.

Аналитики отмечают, что Северная Корея активно переходит к использованию твердотопливных ракет, которые значительно сложнее обнаружить и уничтожить до запуска. Также сообщается об испытаниях систем с использованием ложных целей и кассетных элементов, что затрудняет работу систем противоракетной обороны.

Отдельным фактором усиления арсенала КНДР называют боевой опыт, полученный в рамках международного сотрудничества и испытаний. В частности, речь идет об использовании ракет малой дальности в реальных конфликтах, что позволило получить данные об эффективности западных систем перехвата.

На фоне этого эксперты указывают на рост уверенности руководства Пхеньяна в собственных возможностях. Отмечается, что режим Ким Чен Ына все активнее демонстрирует элементы ядерной инфраструктуры, включая объекты по обогащению урана, которые ранее оставались закрытыми.

В Вашингтоне признают, что политика сдерживания ядерной программы КНДР не дала ожидаемых результатов. Представители оборонного ведомства США считают, что нынешний арсенал Северной Кореи уже представляет одну из ключевых стратегических угроз наряду с другими ядерными державами.

Дополнительно беспокойство вызывает геополитическое сближение Пхеньяна с другими странами, в частности Россией, что может обеспечить КНДР дополнительные ресурсы для развития ракетной и ядерной программ. Это, по мнению экспертов, усиливает долгосрочную устойчивость режима, несмотря на санкционное давление.

Аналитики отмечают, что даже без полного подтверждения всех технических характеристик северокорейских ракет, сам факт их быстрого развития меняет стратегические расчеты в мире. В долгосрочной перспективе это может повлиять на союзы безопасности и стимулировать отдельные страны к пересмотру собственных оборонных доктрин.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!