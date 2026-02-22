Ким Чен Ын готовит свою 13-летнюю дочь к новой тирании в КНДР – The Sun

Лидер КНДР Ким Чен Ын постепенно готовит свою дочь Ким Чжу-е к возможной передаче власти. По данным разведки Южной Кореи, девушка находится на "внутреннем этапе отбора" и может быть официально объявлена наследницей.

Об этом сообщает британское издание The Sun, ссылаясь на источники и представителей разведки Южной Кореи. По информации собеседников медиа, 13-14-летняя Ким Чжу-е проходит подготовку как представительница ключевой северокорейской элиты.

Инсайдеры утверждают, что ее воспитывают, учитывая традиции правящей династии. По данным собеседников, будущего лидера должны сформировать как личность, способную принимать жесткие решения.

Источники отмечают, что девушку не изолируют от проявлений жестокости, которые сопровождали правление ее отца и деда. Ким Чен Ын, который возглавляет страну с 2011 года, а также его отец Ким Чен Ир, руководивший государством с 1994 по 2011 год, получили репутацию бескомпромиссных руководителей. В частности, в 2013 году по приказу Кима был казнен его дядя Чан Сон Тхэк.

Ким Чжу-е, дочь нынешнего диктатора КНДР, впервые появилась на публике в ноябре 2022 года. С тех пор она регулярно посещает мероприятия высокого уровня и часто появляется в публичном пространстве рядом с отцом.

По данным источников, на официальных мероприятиях девушка демонстрирует сдержанное поведение. Она уже участвует в публичных церемониях, в частности устанавливала таймер во время ракетного запуска. Также сообщается, что она может давать отцу советы по политическим вопросам.

Ким Чжу-э считается второй из трех детей Ким Чен Ына и его жены Ли Соль Чжу и единственная из них, кого показывали публично.

Эксперт Майкл Мэдден отметил, что нынешний тиран начал подготовку механизма преемственности заблаговременно. По его словам, передача власти Ким Чен Ыну происходила в сложных условиях и сопровождалась жестким утверждением контроля, поэтому он может стремиться избежать подобного сценария для своей преемницы.

Вопрос о преемнике поднимается на фоне распространения слухов относительно состояния здоровья 42-летнего диктатора. Ранее появлялись сообщения о возможных проблемах со здоровьем, в частности диабете и повышенном давлении, а также о значительных колебаниях его веса в последние годы.

Как сообщал OBOZ.UA, в сентябре дочь северокорейского диктатора Ким Чен Ына – впервые сопровождала отца в международной поездке. Они вместе посетили военный парад в Китае, приуроченный к 80-летию окончания Второй мировой войны.

