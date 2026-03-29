КНДР провела испытания двигателя для ракеты, которая потенциально должна 'достать' до США

Северная Корея провела наземное испытание модернизированного твердотопливного двигателя большой тяги для ракет нового поколения. В Пхеньяне заявляют, что разработка должна усилить возможности межконтинентальных баллистических ракет, способных достигать территории США.

Об этом сообщает Associated Press. По данным агенства, за ходом тестирования лично наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын.

По имеющимся данным, особенность двигателя – применение композитного углеродного волокнистого материала, что позволило повысить его эффективность. Максимальная тяга установки достигла 2500 килоньютонов. Это примерно на 26% больше показателей предыдущего испытания в сентябре, когда фиксировали около 1971 килоньютона.

Использование твердого топлива, в отличие от жидкого, делает ракеты более мобильными и позволяет запускать их почти сразу после подготовки. Из-за этого их сложно обнаружить системам ПВО.

Эксперты предполагают, что новый двигатель может разрабатываться для ракеты Hwasong-20, способной одновременно нести несколько боевых частей. Ракета повышает возможности преодоления американской противоракетной обороны.

Агентство не уточнило, когда именно и где состоялись испытания. Однако там напомнили, что в последние годы Северная Корея активно тестирует различные типы межконтинентальных баллистических ракет, пытаясь показать потенциальную способность поражать территорию США.

Напомним, в декабре прошлого года Северная Корея провела испытания новой ракеты класса "земля-воздух" дальнего действия. Запуском лично руководил лидер КНДР Ким Чен Ын.

Также OBOZ.UA сообщал, страна объявила о продолжении разработки ракет в течение следующих пяти лет. Лидер КНДР Ким Чен Ын подчеркнул приоритетность оборонного сектора для укрепления потенциала сдерживания войны.

