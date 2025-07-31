'Конца войны не видно': Китай обеспокоен большим количеством оружия на поле боя в Украине

Китай выразил обеспокоенность, что война в Украине продолжается, и в зону боевых действий поступает большое количество оружия, смертоносность и разрушительная сила которого постоянно растет. В то же время в Поднебесной отрицают, что способствуют агрессии России.

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Об этом заявил заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан во время заседания Совета Безопасности ООН. Его цитирует Укринформ.

"Кризис продолжается, и конца войны не видно. Большое количество оружия и боеприпасов продолжает поступать на поле боя, что вызывает новые жертвы и повреждения инфраструктуры. Нас беспокоит рост разнообразия и ассортимента оружия, а также рост его смертоносности и разрушительной силы", - заявил китайский представитель.

Китайский дипломат обратил внимание на сообщение, что "обе стороны развернули на поле боя боевых роботов". По его словам, это лишний раз свидетельствует, что война в Украине все больше превращается в "полигон для испытания нового оружия", а появление новых способов ведения войны может привести к опасному развитию.

Шуан также заявил, что Китай "с первого дня войны" выступает за мирное урегулирование споров, без применения оружия. По его словам, Пекин на протяжении этого времени якобы "активно работал ради мира".

Он также опроверг обвинения США относительно поставок Китаем критически важных технологий в Россию, которые она использует для продолжения агрессии. Шуан заявил, что Пекин якобы никогда не поставлял оружие ни одной из сторон конфликта и "строго контролировал" экспорт товаров двойного назначения.

Китайский представитель подчеркнул, что КНР имеет нормальные торговые отношения и с Россией, и с Украиной. В то же время он заявил, что РФ не находится под санкциями СБ ООН, поэтому Поднебесная не нарушает международное право, развивая торговлю с Москвой.

Как сообщал OBOZ.UA, США предупредили Китай в отношении России. В Вашингтоне заявили, что готовы ввести 100%-ные пошлины на китайские товары в случае, если КНР продолжит закупать нефть у РФ.

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