Лидеры G7 не согласовали совместное заявление по войне в Украине: СМИ узнали причину

Лидеры "Большой семерки" (США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада, во встречах также участвует Европейский Союз) не будут делать совместное заявление по войне в Украине по результатам саммита в Кананаскисе. Причиной этого является позиция Соединенных Штатов Америки, которые захотели изменить формулировки.

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Об этом сообщает CBC News со ссылкой на высокопоставленный источник в канадском правительстве. Изначально совместное заявление планировалось и шесть лидеров были готовы "зайти далеко" в своих формулировках, однако американцы захотели его смягчить.

В США не хотели, чтобы некоторые "острые замечания" в отношении России были включены в совместное заявление. В Вашингтоне опасались, что это может поставить под угрозу переговоры с РФ о прекращении войны.

Вместо этого часть формулировок относительно российского вторжения будет включена в заявление премьер-министра Канады Марка Карни.

"Это решение было принято после того, как лидеры провели утро, слушая президента Украины Владимира Зеленского, который подчеркнул необходимость безусловного прекращения огня", – сказано в статье.

Источники в украинской делегации также сообщили CBC News, что Зеленский сокращает свой визит после обстрела украинской столицы и решения президента США Дональда Трампа покинуть саммит раньше. Сообщается, что Зеленский вернется в Киев после завершения переговоров в Кананаскисе. Он отменил пресс-конференцию, запланированную в Калгари.

Напомним: Дональд Трамп досрочно покинул саммит G7, который проходит в Канаде, так и не встретившись с украинским лидером Владимиром Зеленским. Толчком к соответствующему решению стала напряженная ситуация на Ближнем Востоке.

Как сообщал OBOZ.UA, на саммите G7 президент Владимир Зеленский отметил, что для того, чтобы заставить кремлевского диктатора Владимира Путина прекратить войну, страны "Большой семерки" должны усилить санкционное давление на РФ, в частности ввести ценовые ограничения для российской нефти на "болезненном для России уровне".

"Группа семи" ускорит результат, если будет инвестировать в развитие оборонных технологий Украины, сказал он.

Глава государства также рассказал на полях саммита G7 о массированном российском обстреле, который унес жизни многих украинцев. Зеленский подчеркнул, что это была очередная атака РФ именно против гражданской инфраструктуры – обычных жилых домов и людей.

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