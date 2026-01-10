Количество погибших во время протестов в Иране постоянно растет: Британия, Франция и Германия осудили действия Тегерана

В Иране с конца прошлого года продолжаются протесты, которые пытается жестоко подавлять действующий режим аятолл. От рук сил безопасности ежедневно гибнут митингующие, количество жертв постоянно растет – сейчас их уже по меньшей мере 65, среди них есть дети.

Десятки людей получили ранения, а 2311 человек были задержаны. Об этом свидетельствуют данные информационного ресурса активистов по правам человека в Иране HRANA (Iran Human Activists News Agency).

Протесты были зафиксированы в 512 местах в 180 городах. В сообщении HRANA отмечается, что 50 погибших были протестующими, 14 – сотрудниками правоохранительных органов или сил безопасности, а один – "гражданским лицом, связанным с правительством".

Точное количество погибших пока невозможно установить из-за постоянных перебоев со связью в Иране.

Реакция мира

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступил вместе с лидерами Германии и Франции с совместным заявлением по поводу событий в Иране. Три страны "решительно осудили" убийство протестующих в Иране и отметили, что они "глубоко обеспокоены" сообщениями о насилии со стороны иранских сил безопасности.

"Мы призываем иранские власти проявить сдержанность, воздержаться от насилия и защищать основные права граждан Ирана", – говорится в заявлении, передает Sky News.

Великобритания, Франция и Германия образуют E3, неформальное объединение, которое изначально возникло во время переговоров по ядерной программе Ирана в начале 2000-х годов. Оно остается важным каналом для продвижения европейских интересов в вопросах Ближнего Востока.

Украина осудила действия Ирана в отношении протестующих и поддержку России в войне против Украины. Иранский народ заслуживает жизни в безопасности без страха за свою жизнь, отметили в МИД и призвали международное сообщество усилить давление на Тегеран.

Тем временем президент США Дональд Трамп тоже сделал новое заявление относительно протестов в Иране. Он подчеркнул, что иранский народ стремится к свободе, а Соединенные Штаты готовы помочь.

Что известно о протестах в Иране

Протесты в Иране вспыхнули 28 декабря. Первыми протестующими были предприниматели, которых не устраивал рост стоимости жизни из-за инфляции. Вскоре к ним присоединились студенты. Уже тогда сообщалось о первых жертвах.

Постепенно протесты охватили Тегеран, Эктабен, Садегие и Саттархан на западе, а также Назиябад и Абдолабад на юге страны. Митинги не прекращались и в итоге распространились по всей стране.

По состоянию на утро 10 января было известно, что во время подавления протестов в Иране были убиты более 50 человек, среди которых 9 детей. Так называемые силы безопасности открыли огонь боевыми патронами по протестующим.

Как сообщал OBOZ.UA, Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам покинуть территорию Исламской Республики Иран. Такое решение объясняют осложнением ситуации с безопасностью в стране.

