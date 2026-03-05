Путешественник побывал в почти 100 странах мира и назвал любимый город

Заядлый канадский путешественник, который объездил почти сотню стран, назвал один европейский город лучшим в мире. Его покорили богатая история, колоритные рынки и доступность перелетов.

Как пишет Mail Online, Габриэль Моррис, который ведет YouTube-канал GabrielTravelerVideos на более 600 тысяч подписчиков, исследует мир уже более трех десятилетий. За это время он успел побывать в 98 странах на шести континентах. Однако этот опытный турист настаивает: его сердце навсегда принадлежит одному польскому городу, который часто недооценивают. И это польский Гданьск.

Пока Краков и Варшава годами купались в лучах славы, Гданьск стремительно догонял их по популярности. И уже в 2024 году его посетили 4,5 миллиона туристов. Это шестой по величине город Польши с населением около 500 тысяч жителей. Расположен он на побережье Балтийского моря в устье реки Висла. Исторически он известен тем, что в 1939 году здесь прозвучали первые выстрелы Второй мировой.

Но кроме глубокой истории и морского наследия, Гданьск привлекает яркой архитектурой, живыми рынками, живописной набережной и одной из крупнейших кирпичных церквей мира – базиликой Святой Марии. В своем недавнем видео Габриэль поделился впечатлениями от первого визита в этот город и остался в полном восторге.

Он назвал Гданьск одним из самых удивительных городов, которые ему приходилось видеть. "Надеюсь, вы понимаете, насколько он исключительный и наполненный историей. Здесь есть на что посмотреть, и я даже не представлял, что Гданьск окажется настолько феноменальным", – поделился он с подписчиками.

Путешественник добавил, что считает этот приморский город одним из самых крутых в Европе благодаря уникальной архитектуре, и с теплом вспоминал разные районы, где он успел лишь "слегка погрузиться" в атмосферу. Хотя Габриэль ранее называл Грецию своей любимой страной в целом, он уверен, что Гданьск впечатлил бы еще сильнее при теплой погоде. Во время его зимней поездки температура на берегу Балтийского моря упала до -1°C, тогда как летом здесь обычно приятные +25°C.

"Серое пасмурное небо — не лучшее условие для съемок и прогулок. Но это, без сомнения, один из самых красивых городов Европы. Здесь замечательная атмосфера и невероятно красивый рынок", — отметил блогер.

Если вы готовы бросить вызов зимним морозам, Гданьск становится идеальным местом для отпуска на праздники, ведь здесь проходит крупнейшая рождественская ярмарка Европы. Ярмарка в Крайове (Craiova Christmas Market) считается самым масштабным событием континента по площади – она раскинулась на более 280 тысяч квадратных метров. Ежегодно с середины ноября до начала января это действо превращает город в сияющую зимнюю сказку с миллионами огней, аттракционами и бесконечным разнообразием уличной еды.

Предпочитаете летний отдых? Гданьск имеет сразу несколько комфортно обустроенных морских пляжей, где можно позагорать.

