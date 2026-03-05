Чем воюет Иран: эксперт сказал, почему страны Европы должны быть готовы к ракетным обстрелам

После начала военной операции США и Израиля в отношении Ирана, эта исламская страна активно использует ракетное и дроновое оружие против стран Ближнего Востока. Так, по состоянию на минувшее утро только по Объединенным Арабским Эмиратам за минувшие сутки было запущено более 100 баллистических ракет. Однако угроза существует не только для Ближнего Востока – даже страны Европы должны приготовиться к возможным воздушным ударам со стороны Ирана.

Об этом в эфире OBOZ.UA подробно рассказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков. Причем специалист подчеркнул, что сегодня в свободном мире никто не знает даже приблизительного количества такого оружия в арсеналах Ирана.

Сотни ракет ежедневно

Атаки стран Персидского залива Иран ведет с помощью "ракет самого низкого уровня, название которых в Украине хорошо известно", это ракеты Fateh-110 и Zolfaghar, отметил специалист.

Вспомнив о более 100 баллистических ракет, которыми были атакованы ОАЭ, Олег Катков уточнил, что о сотне перехваченной за сутки баллистики заявлял и Катар, и хотя "Саудовская Аравия не объявляет, сколько там по ней летело, и сколько она перехватила", все равно речь идет о сотнях ракет ежедневно. И это – только ракеты дальностью до 1000 км.

"На самом низком уровне из них находятся ракеты, название которых в Украине хорошо известно – это Fateh-110 и Zolfaghar. Это те самые ракеты, о которых говорилось, что Иран будет с 22-го года передавать их в РФ. Но несмотря на заявления, что якобы действительно были передачи, ни одного реального их использования до сих пор не зафиксировано. То есть речь о том, что это запасы, которые Иран наклепал за десятки лет и никогда не использовал", – рассказал Олег Катков.

Радиус поражения

Эксперт отметил, что "дальности Fateh-110 и Zolfaghar вполне хватает" только для того, чтобы наносить удары по странам в Персидском заливе – по Кувейту, Катару, Бахрейну, Объединенным Арабским Эмиратам, Саудовской Аравии и тому подобное. Но это лишь "самый низкий уровень угрозы".

"Рангом выше находятся жидкотопливные ракеты семейства Emad, они действительно имеют дальность до двух тысяч километров. А самой мощной ракетой, которая вообще есть в арсенале Ирана, является жидкотопливная ракета Khorramshahr", – отметил Олег Катков.

Emad – иранская баллистическая ракета средней дальности MRBM, работающая на жидком топливе и является модификацией ракеты Shahab-3. Она отличается улучшенной точностью благодаря новой конструкции боевой части и системе наведения, и способна маневрировать к цели.

Khorramshahr – (названа в честь города Хорремшехр в Иране) также баллистическая ракета средней дальности. С диапазоном поражения от 1000 до 2000 км, она может нести 1800 кг боевой части и имеет длину 13 метров.

Дотянется до Европы

Олег Катков пояснил – 1800 кг боевой части можно уменьшить, причем несущественно, например до полутонны. Но из-за такого уменьшения веса радиус полета ракеты растет, и растет существенно, уже до трех тысяч км.

"Этого, в принципе, более чем достаточно для того, чтобы из северных и северо-западных районов Ирана бить по Европе. То есть такими ракетами достается Греция, достаются Балканские страны, Украина, конечно, достается, и даже Берлин", – отметил эксперт.

Причем он добавил, что относительно количества этих ракет у иранцев нет никакой информации "и даже никаких предположений, и вообще иранский военно-промышленный комплекс – это абсолютный черный ящик". То есть, не стоит рассчитывать, что их мало и что по Европе Иран наносить удары не будет.

Другая угроза

Однако большей угрозой Олег Катков считает не ракеты, а иранские дроны Shahed.

"Страны Персидского залива декларируют сбитие 99% баллистических ракет, 100% крылатых ракет и лишь около 92% "шахедов". То есть крылатые ракеты можно забивать со стопроцентной вероятностью, баллистике также возможно эффективно противодействовать, потому что все страны Персидского залива имеют Patriot и у них есть чем отбиваться от ракет (хотя есть вопрос боеприпасов – расходы огромные, огромные расходы противоракет). А вот как действовать против Shahed – оказывается, это вопрос, хотя, казалось, самая простая цель должна быть", – рассказал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2023 году реализацию сделки предоставления Ираном России ракет Fateh-110 и Zolfaghar признали реально возможной. Несмотря на заверения специалистов, что пока российские военные преступники не использовали это оружие, мы уже тогда собрали все данные, которые надо знать об этих ракетах.

