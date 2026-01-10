"США готовы помочь": Трамп сделал неожиданное заявление насчет протестов в Иране

Президент США Дональд Трамп сделал новое заявление относительно протестов в Иране, которые сейчас пытается подавить режим аятолл. Он подчеркнул, что иранский народ стремится к свободе, а Соединенные Штаты готовы помочь.

Об этом Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, не предоставив больше никаких деталей. Соответствующее сообщение он опубликовал в субботу, 10 января.

"Иран стремится к свободе, возможно, как никогда раньше. США готовы помочь!!!" – заявил он.

Ранее Трамп говорил о том, что Соединенные Штаты отреагируют, если действующая власть Ирана будет убивать участников массовых протестов, которые начались в стране 28 декабря прошлого года и продолжаются до сих пор. США "нанесут очень сильный удар", уверял он.

"Я дал им понять: если они начнут убивать людей, что они обычно и делают во время беспорядков – а у них много беспорядков – мы нанесем им очень сильный удар", – заявил на днях Трамп.

Когда ему напомнили, что десятки протестующих в Иране уже были убиты, президент США сказал о случаях давки, "в результате которых погибли люди".

"И я не уверен, что могу кого-то привлечь за это к ответственности. Однако они знают – и им сообщили об этом очень настойчиво, даже более настойчиво, чем я сейчас об этом говорю, – что если они это сделают, то им придется заплатить ужасную цену", – заверил республиканец.

Что известно о протестах в Иране

Протесты в Иране вспыхнули 28 декабря. Первыми протестующими были предприниматели, которых не устраивал рост стоимости жизни из-за инфляции. Вскоре к ним присоединились студенты. Уже тогда сообщалось о первых жертвах.

Постепенно протесты охватили Тегеран, Эктабен, Садегие и Саттархан на западе, а также Назиябад и Абдолабад на юге страны. Митинги не прекращались и в итоге распространились по всей стране.

По состоянию на 10 января во время подавления протестов в Иране были убиты более 50 человек, среди которых 9 детей. Так называемые силы безопасности открыли огонь боевыми патронами по протестующим.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина осудила действия Ирана в отношении протестующих и поддержку России в войне против Украины. Иранский народ заслуживает жизни в безопасности без страха за свою жизнь, отметили в МИД и призвали международное сообщество усилить давление на Тегеран.

