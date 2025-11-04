КНДР выпустила около 10 ракет во время визита Хегсета в демилитаризованную зону на границе двух Корей – Yonhap

Северная Корея выпустила до 10 ракет во время визита главы Пентагона Пита Хегсета в демилитаризованную зону между КНДР и Южной Кореей. Запуск состоялся 3 ноября, около 16:00 по местному времени, в направлении вод вблизи Желтого моря.

Об этом сообщает Yonhap News. Визит Хегсета проходил совместно с министром обороны Южной Кореи Ан Гю-баком.

Это уже не первый подобный запуск ракет со стороны КНДР

Северная Корея выпустила около десяти артиллерийских снарядов из системы залпового огня менее чем за час до прибытия министра обороны США Пита Хегсета в лагерь Бонифас, расположенный чуть южнее Совместной зоны безопасности (JSA) в демилитаризованной зоне.

Кроме того, военные сообщили, что 1 ноября Пхеньян совершил еще один обстрел десятью артиллерийскими ракетами. Это произошло во время переговоров президента южной Кореи Ли Чжэ Мэна и председателя КНР Си Цзиньпина в Кёнджу, где проходил саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

"Наши военные внимательно следят за разнообразной деятельностью Северной Кореи в рамках непоколебимой совместной оборонной позиции Южной Кореи и США и поддерживают возможности и позицию, способные преимущественно реагировать на любую угрозу", – заявили в JCS.

Хотя запуски, осуществленные Северной Кореей с применением реактивных систем залпового огня, формально не нарушают резолюции Совета Безопасности ООН, однако это создает непосредственную угрозу для Сеула и прилегающих районов, которые попадают в радиус их поражения.

Напомним, в конце октября в Северной Корее провели очередные ракетные испытания. Запуск новой стратегической крылатой ракеты был осуществлен накануне визита президента США Дональда Трампа в Южную Корею. Американский президент позже отреагировал на запуск ракет и дал понять, что не увидел в поведении КНДР ничего нового, ведь они "десятилетиями запускают ракеты".

Как писал OBOZ.UA, Северная Корея выходит на завершающую стадию разработки новой межконтинентальной баллистической ракеты, которая потенциально может нести ядерный заряд и поражать территорию Соединенных Штатов. Южнокорейский лидер подчеркнул, что разработка межконтинентальных ракет является для КНДР способом давления на США и гарантией безопасности правящего режима.

