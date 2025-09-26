КНДР на пороге создания межконтинентальной ракеты, способной достичь США – Reuters

Северная Корея выходит на завершающую стадию разработки новой межконтинентальной баллистической ракеты. Она потенциально может нести ядерный заряд и поражать территорию Соединенных Штатов.

Об этом во время визита в Нью-Йорк заявил президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен, сообщает Reuters. По словам Ли, Пхеньян уже фактически овладел большинством ключевых технологий, остался лишь последний этап – отработки возвращения боеголовки в атмосферу.

Именно эта составляющая обеспечивает сохранение боезаряда на финальном участке полета.

"Они еще не достигли успеха, но находятся на финальной фазе. Вероятно, этот вопрос тоже скоро будет решен", – подчеркнул он.

Южнокорейский лидер подчеркнул, что разработка межконтинентальных ракет является для КНДР способом давления на США и гарантией безопасности правящего режима.

В прошлом году Пхеньян уже испытал свою крупнейшую на сегодняшний день ракету "Хвасон-19", способную преодолевать межконтинентальные расстояния, хотя эксперты до сих пор сомневаются в ее надежности при повторном входе в атмосферу.

Ли также отметил, что президент США Дональд Трамп остается "единственным возможным партнером" для диалога с Северной Кореей. Сам Трамп ранее заявлял о готовности встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, возможно уже в этом году.

Президент Южной Кореи призвал к переговорам, чтобы остановить дальнейшее производство ядерного оружия и не допустить его распространения. Он считает, что Пхеньян уже имеет достаточный арсенал для сдерживания и нуждается в давлении международного сообщества, чтобы перейти к постепенному сокращению ядерного потенциала и, наконец, к полной денуклеаризации.

В свою очередь Ким Чен Ын ранее заявлял, что не исключает переговоров с США, если Вашингтон откажется от ультимативных требований полного отказа КНДР от ядерной программы.

Напомним, постоянное представительство Северной Кореи при ООН в Вене 14 сентября опубликовало официальное заявление, в котором отвергло призывы США к денуклеаризации. Там заявили, что обладание ядерным оружием является неизбежным выбором КНДР для защиты суверенитета и обеспечения баланса сил в регионе.

Как сообщал OBOZ.UA, северокорейский диктатор Ким Чен Ын анонсировал новую военную стратегию КНДР. Ее должны представить в скором времени. По словам Кима, новая доктрина будет направлена на одновременное развитие как ядерных, так и обычных вооруженных сил Северной Кореи.

