Китай за два года поставил подсанкционным фирмам России компоненты для дронов на $63 млн – The Telegraph

Китайские компании непосредственно поставляли российским фирмам, которые находятся под санкциями, детали и материалы для производства беспилотников на сумму не менее £47 млн (более $63 млн). Поставки происходили с 2023 по 2024 год, когда Кремль создавал масштабную логистическую инфраструктуру для своей внутренней программы беспилотников.

Журналисты идентифицировали 97 китайских компаний, которые участвовали в схеме. Об этом говорится в расследовании издания The Telegraph.

Что известно

Журналисты отмечают, что примерно четверть стоимости этих поставок – £10,7 миллиона (более $14 миллионов) – получили российские компании, связанные с производством иранских дронов-камикадзе Shahed. Они работают в специальной экономической зоне "Алабуга", где Москва активно развивает программу производства беспилотников для войны против Украины.

В Россию поступали авиационные двигатели, микрочипы, металлические сплавы, оптика, стекловолокно и углеродные волокна, а также специальные химические материалы для их обработки. Все эти компоненты являются критически важными для создания современных ударных и разведывательных дронов.

The Telegraph идентифицировало 97 китайских поставщиков, среди которых компании по производству стекловолокна и композитных материалов, производители авиационных двигателей и даже предприятия, которые занимаются торговлей готовыми самолетами.

Например, китайская Ningbo Peak Cloud Import and Export только за три месяца 2023 года отправила на Уральский завод гражданской авиации продукцию на £3 миллиона. Это предприятие находится под санкциями из-за производства разведывательных беспилотников "Форпост". Другой крупный поставщик – компания Suzhou ECOD, которая уже попала под санкции Украины, но все равно отправила в Россию товаров на £1,2 миллиона только с августа 2024 года.

В расследовании также названы российские получатели этих товаров. Среди них – "Уральская гражданская авиация", "Акметрон", "PT Electronic", "PT Elektronik" и "Radioline". Именно они выступали основными посредниками в схеме импорта китайских комплектующих, которые Кремль использует для развития собственной программы дронов.

