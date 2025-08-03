Зеленский: Украина ввела санкции против капитанов "теневого флота" РФ

Украина продолжает вводить санкции против тех, кто представляют угрозу национальной безопасности или причастны к агрессии против нашего государства. Подготовлены три новых санкционных пакета, один из них начал действовать с 3 августа.

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Введенные в воскресенье санкции касаются капитанов российского теневого флота и российских компаний, причастных к его функционированию. Подробности сообщил президент Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении.

Что известно

Глава государства рассказал, что в воскресенье, 3 августа, провел совещание относительно санкционной политики Украины.

"Подготовлены три санкционных пакета, и первый пакет уже сегодня применен. Санкции против капитанов российского теневого флота, и будем синхронизировать все это – все эти пакеты – с нашими партнерами так, чтобы давление работало в большинстве юрисдикций", – подчеркнул Зеленский.

Он также сообщил, что согласовал на следующую неделю синхронизацию санкций партнеров в юрисдикции Украины. По словам президента, необходимые решения партнеров должны быть подтверждены украинскими санкциями.

Новый санкционный пакет утвержден Указом президента №578/2025, он опубликован на сайте главы государства в день подписания.

Перечень физических и юридических лиц, в отношении которых введены санкционные ограничения, 3 августа утвердил Совет национальной безопасности и обороны на основании рекомендаций Службы безопасности Украины.

В перечень физических лиц, в отношении которых Украина ввела санкции, попали 94 человека, они перевозили российскую нефть в обход ценового потолка. Подавляющее большинство из них – граждане Российской Федерации. Однако есть в списке и представители Китая, Мьянмы, Пакистана, Ирана, Индии, Бангладеша и Грузии.

Введены санкции также в отношении пяти компаний–операторов российского теневого флота: ООО "Арго Танкер Групп", "Газпромнефть Шиппинг", "СКФ ЭКО", СКФ Приразломное", "СКФ ТМ", все – зарегистрированы в России. Первая расположена в Москве, остальные – в Санкт-Петербурге.

Что предшествовало

Ранее в этот день Зеленский объявил о назначении новым командующим Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко. Военный, защищающий Украину от российской агрессии с 2014-го и в 2023 году удостоенный высшей государственной награды – звания Героя Украины – с конца августа прошлого года был назначен временно исполняющим обязанности командующего этого рода войск.

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