Крупнейший российский производитель танков использует сотни единиц иностранного оборудования: в ГУР предоставили доказательства

Крупнейший российский производитель танков и бронетехники активно использует иностранное высокотехнологичное оборудование, обеспечивающее выпуск вооружения для российской армии. Речь идет о предприятии "Уралвагонзавод".

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на портале War&Sanctions в разделе "Инструменты войны". Согласно данным ГУР, на заводе установлено более 260 станков и обрабатывающих центров с числовым программным управлением (ЧПУ), а также другое высокотехнологичное оборудование иностранного производства.

Подавляющее большинство оборудования было закуплено во время переоснащения российского ВПК в период подготовки РФ к полномасштабному вторжению, который, как отмечал начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов, продолжался еще с 2007 года.

Документирование такого оборудования имеет ключевое значение, поскольку оно требует регулярного обслуживания, ремонта и обновления программного обеспечения. Компании-производители или их авторизованные дилеры могут ограничить поставки запчастей, технических жидкостей и программных обновлений для станков, работающих на российскую "военную машину".

Несмотря на санкции, "Уралвагонзавод" продолжает расширять производство. В 2024 году завод запустил новое производство танковых двигателей, оборудованное станками с ЧПУ ведущих европейских компаний. Поставки оборудования в Россию происходят через третьи страны, хотя они стали сложнее, дороже и продолжительнее из-за санкционных ограничений.

ГУР подчеркивает, что для ограничения возможностей России вести войну необходима консолидация международных усилий, перекрытие каналов обхода санкций и усиление ответственности за нарушение ограничений.

Портал War&Sanctions уже содержит информацию о более чем 1 400 единицах оборудования, используемого на 169 предприятиях российского ВПК. Для большинства объектов опубликованы подтверждающие документы, видео и фотоматериалы, а также источники информации.

Особенно важно, что для примерно трети оборудования указаны уникальные серийные номера. Производители могут отследить путь станка в Россию и запретить продажу запчастей, технических жидкостей и программного обеспечения, что затрудняет его обслуживание и эксплуатацию.

