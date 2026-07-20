Китай усиливает давление на Тайвань: появились тревожные данные об активности судов – Reuters

В июне Тайвань зафиксировал резкий рост активности китайских правительственных судов вокруг острова, что вызвало беспокойство властей и союзников. На этом фоне Тайбэй начал готовиться к учениям, моделирующим возможную эскалацию на море.

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Эксперты видят в таких действиях признаки усиления давления со стороны Пекина и потенциальной подготовки к блокаде. Об этом сообщает Reuters.

Резкий рост активности китайских судов

По информации тайваньской стороны, в июне было зафиксировано 55 случаев появления китайских государственных судов, включая корабли береговой охраны и научно-исследовательские суда. Для сравнения: в мае таких инцидентов было 30, а в июне прошлого года – всего 25.

Таким образом, количество наблюдений выросло на 83% по сравнению с предыдущим месяцем и на 120% в годовом исчислении. При этом в статистику не включены инциденты вблизи островов, контролируемых Тайванем недалеко от китайского побережья.

Аналитики отмечают, что эти показатели свидетельствуют об активизации использования Китаем не только военных, но и полугражданских инструментов для демонстрации присутствия и оказания давления.

Новые методы давления

Хотя китайские военные почти ежедневно проводят операции вблизи Тайваня, в последнее время Пекин всё чаще задействует корабли береговой охраны.

В Тайбэе это называют элементом "правовой войны" – попыткой создать формальные основания для контроля над водами вокруг острова.

По словам тайваньских чиновников, некоторые китайские корабли береговой охраны фактически представляют собой переоборудованные эсминцы, что значительно усиливает их возможности. Они действуют парами вблизи экономической зоны Тайваня в Тихом океане, что создает дополнительную нагрузку на ограниченные ресурсы тайваньского флота.

Кроме того, китайские суда начали вступать в контакт с торговыми кораблями, задавая вопросы о маршрутах и заходах в порты. Несмотря на это, ни одно гражданское судно не изменило курс, а Тайвань призвал игнорировать такие запросы и придерживаться обычной навигации.

Подготовка к возможному обострению

Тайваньские чиновники считают, что рост активности может свидетельствовать об отработке сценариев перекрытия морских путей снабжения со стороны союзников. В ответ Тайбэй планирует учения совместно с военно-морскими силами для защиты ключевых маршрутов.

Один из высокопоставленных сотрудников береговой охраны заявил, что сценарии блокады или так называемой "квазивойны" уже отрабатывались как в теоретических, так и в практических учениях. Другой представитель властей назвал действия Китая "экспансией" и попыткой изменить статус-кво в регионе.

Пекин традиционно не признает суверенитет Тайваня, считая его частью Китая. В свою очередь, Тайбэй настаивает, что только народ острова имеет право определять свое будущее, и отвергает любые претензии КНР на юрисдикцию над своими водами.

Напомним, в июне Китай заявил о завершении специальной морской операции у восточного побережья Тайваня, которая длилась несколько дней. Пекин объясняет эти действия необходимостью усиления контроля за судоходством и защиты национальных интересов в регионе.

Как сообщал OBOZ.UA, в окружении американского президента Дональда Трампа уверены, что уже в течение следующих пяти лет Китай может напасть на Тайвань. Причем риск такого вторжения "существенно возрос" именно после визита президента США к китайскому лидеру, считают в ближайшем окружении американского лидера.

Сам Трамп после встречи с Си сделал ряд заявлений по поводу Тайваня. Он сообщил, что "еще не решил" вопрос о выделении военной помощи острову, а также раскритиковал власти Тайваня, выступающие за независимость.

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