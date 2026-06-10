Китай завершил специальную морскую операцию возле Тайваня: все подробности

Китай заявил о завершении специальной морской операции у восточного побережья Тайваня, которая длилась несколько дней. Пекин объясняет эти действия необходимостью усиления контроля за судоходством и защиты национальных интересов в регионе.

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Операция состоялась на фоне обострения дипломатических контактов между Японией и Филиппинами по морским границам в этом районе. Об этом сообщает China Daily.

В Пекине сообщили, что операция длилась с субботы по среду и была направлена на обеспечение соблюдения правил морского судоходства и проведение обследования акваторий к востоку от Тайваня.

Китайская сторона назвала ее ответом на переговоры Японии и Филиппин по делимитации морских границ, которые в Пекине расценили как "нарушающие территориальный суверенитет Китая".

К проведению операции были привлечены подразделения морской безопасности провинций Фуцзянь и Гуандун, а также структуры, ответственные за поддержку судоходства и спасательные операции в Восточно-Китайском море.

Заявленная цель – усиление административного контроля, расширение возможностей дальнего патрулирования и обеспечение безопасности морского движения.

В рамках операции в море работали несколько специализированных судов, в частности патрульные и спасательные корабли, а также гидрографические исследовательские суда. Они осуществляли патрулирование, мониторинг акваторий и проверку судоходной инфраструктуры.

Китайские власти сообщили, что во время операции также проводились проверки навигационного оборудования судов, сверка идентификационных кодов и контроль за соблюдением правил движения в ключевых морских районах.

Отдельное внимание уделяли зонам высокого риска, якорным стоянкам, районам строительства в море и участкам прокладки подводных кабелей.

По официальным данным, общий объем операции составил более 1000 морских миль патрулирования и аналогичную площадь обследований. Всего было проверено почти 200 судов, а несколько случаев нарушений морских правил – устранено.

В Пекине заявили, что эти действия позволили усилить контроль над акваторией и повысить уровень безопасности морского судоходства в регионе вблизи Тайваня.

Напомним, 7 июня стало известно, что Китай на востоке от Тайваня начал морскую "специальную операцию по контролю за морским движением". Согласно официальному сообщению властей страны, целью операции является "осуществление морской административной юрисдикции" Китая и "защита национальных интересов".

Как сообщал OBOZ.UA, у американского президента Дональда Трампа уверены, что уже в течение следующих пяти лет Китай может напасть на Тайвань. Причем риск такого вторжения "существенно возрос" именно после визита президента США к китайскому лидеру, считают в ближайшем окружении американского лидера.

Сам Трамп после встречи с Си сделал ряд заявлений относительно Тайваня. Он сообщил, что еще "еще не решил" вопрос с выделением военной помощи острову, а также раскритиковал власти на Тайване, которые выступают за независимость.

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