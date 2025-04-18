Китай отправляет своих военных в Украину, чтобы подготовиться к вторжению на Тайвань – The Hill

Китай отправляет своих военных в Украину, чтобы на практике изучить реалии современной войны. Таким образом Пекин намерен подготовить армию к возможному вторжению на Тайвань.

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Об этом пишет американское издание The Hill со ссылкой на политического обозревателя Гордона Чанга – автора книг "Китайский проект по уничтожению Америки", "Грядущий крах Китая" и "Китай готовится к войне". Он отметил, что украинские власти сообщали о присутствии на фронте сотен граждан Китая в составе российской армии.

Речь идет преимущественно о наемниках, которые не были официально откомандированы Пекином. Однако, по информации агентства Reuters, в Украине действуют и китайские офицеры – они собирают информацию о тактике и действиях как россиян, так и Вооруженных сил Украины. И, по мнению Чанга, эти офицеры действуют по приказу властей КНР.

Ричард Фишер из Центра международной оценки и стратегии в Вашингтоне в беседе с Чангом отметил, что Китай, очевидно, стремится изучить опыт российско-украинской войны, чтобы лучше подготовить собственную армию для будущих войн.

"Если армия Китая сможет понять и расширить уроки украинского поля битвы, она может значительно увеличить свои шансы на скорую победу в блицкриге на Тайване", – сказал Фишер.

По словам Чанга, китайские военные не только наблюдают за боевыми действиями, но и, предположительно, консультируют российских командиров. Такая форма взаимодействия позволяет КНР готовиться к будущим конфликтам, при этом не неся формальной ответственности за свои действия на международной арене.

Чарльз Бертон из аналитического центра Sinopsis подчеркивает: даже если участие китайских граждан в украинской войне выглядит инициативой снизу, это происходит, скорее всего, с молчаливого согласия китайского правительства.

"Си [Цзиньпин] уделяет особое внимание взаимодействию своих граждан с близкими партнерами, такими как Россия. Несколько сотен китайцев мобилизационного возраста, покинувших страну, чтобы воевать в чужой войне, – это, безусловно, то, о чем Пекин мог бы знать", – сказал он.

Более того, эксперты предостерегают: помощь Китая России может стать своеобразной инвестицией в грядущую войну за Тайвань. По мнению Бертона, Пекин рассчитывает, что Москва отплатит за эту поддержку, став союзником КНР в большой войне в Азии вместе с Северной Кореей.

"Китай, вероятно, видит большое преимущество в том, что китайские войска, пусть и просто наемники, воюют в Украине. США и другие страны не взыскали с Китая никаких затрат за его широкую поддержку российских военных усилий. Поэтому нас не должно удивлять то, что Пекин теперь считает, что может безнаказанно отправлять солдат воевать в Европе", – резюмировал обозреватель.

Напомним, ранее Китай заявил о готовности играть "конструктивную роль" в окончании войны в Украине, но есть важный нюанс – Пекин одновременно поддерживает Россию в отстаивании ее "интересов". При этом там продолжают выступать за переговоры и "справедливое" мирное соглашение, которое будет учитывать позиции всех участников конфликта.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале апреля 2025 года Силы обороны Украины в Донецкой области захватили в плен двух китайских военных. У них были документы, свидетельствовавшие о гражданстве Китая. До этого украинские защитники вступили в бой в районе населенных пунктов Тарасовка и Белогоровка с шестью военными КНР, но выжили только двое.

В то же время в китайском министерстве иностранных дел заверили, что Пекин не отправлял своих военнослужащих для участия в войне против Украины. Однако один из китайцев, попавших в плен, является жителем провинции Хэйлунцзян на севере КНР. Он заплатил посреднику 300 тысяч. руб. (140 тыс. грн), чтобы получить возможность попасть на войну.

Впоследствии президент Владимир Зеленский обнародовал видео допроса военнопленных, в том числе граждан Китая, воевавших на стороне России. По его словам, это не частные случаи, а системная работа российских спецслужб, вербующих иностранцев, в частности в юрисдикции Китая.

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