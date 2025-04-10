Это не редкие случаи, а системная работа РФ: Зеленский показал кадры допроса китайских пленных. Видео

Президент Владимир Зеленский обнародовал видео допроса военнопленных, в том числе граждан Китая, воевавших на стороне России. По его словам, это не частные случаи, а системная работа российских спецслужб, вербующих иностранцев, в частности в юрисдикции Китая.

Видео дня

Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале. "Продолжаем выяснять все обстоятельства привлечения граждан Китая в российский оккупационный контингент", – говорится в сообщении.

Пленных взяли в Донецкой области. Служба безопасности Украины проводит расследование и устанавливает все детали, в частности, кто еще из граждан Китая может быть привлечен к боевым действиям в составе российского оккупационного контингента. Речь идет о широкой вербовочной кампании, которую, вероятно, ведет РФ и на территории Китая.

"Очевидно, что это не редкие случаи, а системная российская работа, в частности, на территории и в юрисдикции Китая по вербовке граждан этого государства на войну. Нужно сделать все необходимое, чтобы у России не было таких и подобных возможностей затягивать и расширять войну", – отметил президент.

Один из военнопленных рассказал, что скрывался вместе с россиянином в деревянном укрытии, когда их атаковал дрон и повредил его оружие – автомат АК-74. Он также поделился впечатлениями об условиях содержания в плену: по его словам, в Украине к нему относятся лучше, чем в России, где ему не оказывали ни должного обеспечения, ни человеческого отношения.

Китаец подчеркнул, что не хочет возвращаться в РФ и в случае обмена стремится вернуться домой, в Китай.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Китай знал о том, что его граждане сражаются в Украине на стороне государства-агрессора России. Служба безопасности Украины будет выяснять, являются ли они наемниками или такие их действия – это политика Пекина.

В Кремле отреагировали на заявление президента. Пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков попытался опровергнуть причастность Пекина к боевым действиям.

Как сообщал OBOZ.UA:

– воины Сил обороны Украины взяли в плен двух граждан Китая, воевавших в составе армии РФ. Украинская сторона располагает документами этих лиц, банковскими карточками и личными данными.

– В то же время в китайском министерстве иностранных дел заверили, что Пекин не отправлял своих военнослужащих для участия в войне против Украины.

– Один из китайцев, попавший в плен, является жителем провинции Хэйлунцзян на севере КНР. Он заплатил посреднику 300 тысяч. руб. (140 тыс. грн), чтобы получить возможность попасть на войну.

– По словам Зеленского, в армии РФ воюет против Украины более полутора сотен граждан Китая. Украинским спецслужбам известна информация о по меньшей мере 155 китайских солдат, воюющих на стороне РФ.

– Представитель Государственного департамента США Темми Брюс назвала "тревожной" новость об участии граждан Китая в войне против Украины. По ее словам, это еще одно доказательство того, что Китай поддерживает Россию не только на экономическом уровне.

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