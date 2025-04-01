Китай заявил, что готов играть 'конструктивную роль' в окончании войны в Украине, но есть 'нюанс'

Китай заявил о готовности играть "конструктивную роль" в окончании войны в Украине, но с важным нюансом. Пекин одновременно поддерживает Россию в отстаивании ее "интересов".

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Об этом сообщил министр иностранных дел КНР Ван И в интервью российскому пропагандистскому агентству "РИА Новости". Он отметил, что Китай готов играть "конструктивную роль" в достижении мира, учитывая стремление привлеченных сторон.

При этом Пекин продолжает выступать за переговоры и "справедливое" мирное соглашение, учитывающее позиции всех участников конфликта.

"Мы выступаем за искоренение причин кризиса путем диалога и переговоров, в конечном счете достигая справедливого, долгосрочного, обязательного мирного соглашения, приемлемого для всех вовлеченных сторон, что позволит достичь действительно крепкого мира и стабильности в Евразии и во всем мире", – сказал Ван И.

Министр МИД Китая подчеркнул, что последние контакты по прекращению огня уже принесли определенные результаты, хоть и незначительные. По его словам, процесс необходимо развивать, несмотря на разногласия во взглядах и сложную ситуацию на фронте.

"Шаг к миру, хоть и не такой большой, но конструктивный – его следует развивать", – сказал Ван.

На этой неделе Ван находится в Москве для переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, а также планируется его встреча с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Кремль уже анонсировал, что стороны "обменяются мнениями" о ситуации в Украине.

Напомним, Китай заявил, что не ведет никаких переговоров по поводу отправки своих миротворцев в Украину после завершения войны. В министерстве иностранных дел страны отрицали такую возможность.

В то же время, Китай готов присоединиться к послевоенному восстановлению Украины. Также за время полномасштабной агрессии России против Украины с КНР в наше государство было отправлено несколько партий гуманитарной помощи.

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