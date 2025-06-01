Китай обвинил Хегсета в клевете и призвал США 'не играть с огнем' в отношении Тайваня

Китай выразил протест Соединенным Штатам из-за высказываний главы Пентагона Пита Хегсета на саммите "Шангри-Ла Диалог" в Сингапуре 31 мая. Его заявления сочли в Пекине "оскорбительными" и призвали Вашингтон "не играть с огнем" в тайваньском вопросе.

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Об этом в воскресенье, 1 июня, сообщило Министерство иностранных дел КНР. Как передает агентство Reuters, Китаю не понравилось, что Хегсет назвал Индо-Тихоокеанский регион опасным из-за действий КНР.

На саммите министр обороны США призвал союзников в указанном регионе, включая ключевого партнера Австралию, тратить больше средств на оборону, предупредив о "реальной и потенциально неминуемой" угрозе со стороны Пекина.

В МИД КНР назвали комментарии Хегсета "прискорбными" и "направленными на то, чтобы посеять раздор".

"Хегсет намеренно проигнорировал призыв стран региона к миру и развитию и вместо этого пропагандировал менталитет холодной войны, направленный на блоковую конфронтацию, очернял Китай клеветническими обвинениями и ложно называл Китай угрозой", – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Пресс-служба добавила, что Штаты разместили наступательное вооружение в Южно-Китайском море и "продолжают подливать масла в огонь", создавая напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе и "превращая его в пороховую бочку".

Добавим, что Хегсет в своей речи на главном азиатском форуме для руководителей обороны, военных чиновников и дипломатов предупредил, что любая попытка КНР завоевать Тайвань "приведет к разрушительным последствиям".

Как писал OBOZ.UA:

– По данным СМИ, Китай повысил свои возможности для нанесения внезапного удара по Тайваню, усилив авиационные и ракетные силы. Они уже сейчас "в любой момент могут перейти от мирного времени к военным действиям".

– В Министерстве обороны Тайваня предполагают, что нападение КНР может произойти в 2027 году.

– Американское издание The Hill считает, что Китай отправляет своих военных в Украину, чтобы на практике изучить реалии современной войны. Таким образом Пекин намерен подготовить армию к возможному вторжению на Тайвань.

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