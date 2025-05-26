В Китае повысили готовность к внезапному удару по Тайваню

Китай повысил свои возможности для нанесения внезапного удара по Тайваню, усилив авиационные и ракетные силы. Его военно-воздушные и ракетные подразделения настолько усовершенствованы, что "в любой момент могут перейти от мирного времени к военным действиям".

Видео дня

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на тайваньских и американских чиновников, по словам которых, действия КНР "создают возможность для быстрой блокады острова – в течение нескольких часов". Отмечается, что обострение напряжения между сторонами остается одной из главных геополитических угроз в регионе, за ситуацией следит мировое сообщество.

Как утверждает издание, представители оборонных структур Тайваня подтвердили, что китайские ракеты способны поражать любую точку острова. А неназванный представитель Пентагона указал, что возле него постоянно дислоцированы 10 кораблей военно-морских сил и береговой охраны КНР.

Сообщается, что теперь операции Народно-освободительной армии Китая (НОАК) включают непрерывную подготовку десантных сил вблизи портов отправления для вторжения на остров, а также постоянную готовность армейских авиационных подразделений, которые будут десантироваться, и новую ракетную систему, способную поразить любую точку острова.

По данным министерства обороны Тайваня, китайские военные самолеты входят в зону идентификации ПВО Тайваня более 245 раз в месяц, по сравнению с менее чем десятью в месяц пять лет назад. Они также пересекают срединную линию в Тайваньском проливе 120 раз в месяц, стирая некогда неофициальную границу.

"Это само по себе является наглядной демонстрацией эскалации и постоянного давления в воздушном пространстве, которое оказывается против Тайваня", – сказал представитель Минобороны США.

В публикации отмечается, что, подчеркивая свою мощную воздушную мощь, Китай совершил 153 боевых вылета истребителей вблизи Тайваня за один день в октябре прошлого года. Усиление воздушной мощи было достигнуто за счет того, что ВВС "расширили свой боевой радиус" с помощью новых истребителей – J-10, J-11, J-16 и J-20 – которые могут достигать Тайваня с внутренних баз без необходимости дозаправки на прибрежных базах, а также с помощью самолета-заправщика Y-20", – говорится в публикации FT со ссылкой на тайванского чиновника.

Кроме того, ВМС и Береговая охрана Китая постоянно присутствуют в количестве примерно дюжины кораблей, развернутых вокруг Тайваня. Это, в сочетании с соседними портами, означает, что ВМС НОАК и связанные с ними суда могут "перейти в положение блокады... в течение нескольких часов".

"Присутствие военных кораблей означает, что Китай может начать воздушное нападение без предупреждения. Тайбэй внимательно следит за типами вертолетов, которые НОАК использует на эсминцах или десантных кораблях, поскольку они могут сбрасывать специальные силы на Тайвань. Благодаря передовым развертываниям военно-морских сил они сократили как расстояние, так и время до Тайваня", – пишет FT.

Американская разведка сообщает, что китайская армия была усовершенствована благодаря военным реформам президента КНР Си Цзиньпиня начиная с 2019 года. При этом военные чиновники и эксперты заявили, что НОАК также добилась значительного прогресса в других областях – так, что теперь ее подразделения "могли бы стартовать с гораздо более высокой точки старта", чему Тайваню будет "очень трудно противостоять".

Чиновник из Министерства обороны США сказал СМИ, что область, в которой армия Китая, по-видимому, добилась наибольшего успеха, была "в разработке и интеграции совместной кампании огневого удара". Но, по его мнению, в некоторых областях у нее еще есть проблемы, особенно в военном руководстве и принятии решений.

"Это чрезвычайно сложный вид операции... и они просто не продемонстрировали способность адаптироваться к современной войне", – оценил эксперт военный потенциал Китая.

Как сообщал OBOZ.UA, американское издание The Hill со ссылкой на политического обозревателя Гордона Чанга писало, что Китай отправляет своих военных в Украину, чтобы подготовиться к вторжению на Тайвань. По мнению эксперта, Пекин хочет, чтобы его войска на практике изучили реалии современной войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!