Китай давит на Иран, чтобы тот помог обуздать хуситов в Саудовской Аравии – Reuters

Высшее политическое руководство Китая якобы в частном порядке обратилось к Тегерану с призывом помочь сдержать йеменских хуситов после того, как Саудовская Аравия обратилась за помощью к Пекину на фоне военного наступления группировки, поддерживаемой Ираном. Эр-Рияд обратился к Китаю за помощью после того, как хуситы продвинулись вдоль побережья Красного моря вплотную к Баб-эль-Мандебскому проливу.

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Продвижение террористов к проливу "сделало саудовский экспорт нефти и судоходство более уязвимыми". Об этом агентству Reuters сообщили "три источника, знакомые с ситуацией".

Позиция Китая

Публично Китай призывает к сдержанности, диалогу и восстановлению безопасного судоходства. Однако, как утверждают источники агентства, в своем частном обращении к иранцам Пекин пошел дальше своих публичных заявлений.

В частности, Китай хочет, чтобы Иран использовал свое влияние на хуситов, чтобы предотвратить дальнейшее распространение конфликта вдоль энергетических маршрутов, от которых напрямую зависит Китай.

Как именно было передано Тегерану это сообщение и прозвучало ли оно во время визита министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи в Китай, неизвестно. Однако источники Reuters утверждают, что Тегеран уже ответил на призыв Пекина.

В Иране отметили, что "стабильность и мир в регионе зависят от прекращения войны" США и Израиля против иранцев, цитирует агентство свои источники.

Что предшествовало

На прошлой неделе стало известно, что йеменские хуситы установили контроль над стратегическим портовым городом Моха на побережье Красного моря в Йемене, недалеко от пролива Баб-эль-Мандеб.

Китайские официальные лица не впервые обращаются к Ирану с призывами сдержать нападения йеменских хуситов, в частности, на корабли в Красном море. В Китае заявляют, что в противном случае Тегеран рискует нанести ущерб деловым отношениям с Пекином.

Как сообщал OBOZ.UA, Китай непублично оказывает давление на иранских чиновников, призывая их воздержаться от шагов, которые могут привести к блокированию Ормузского пролива, опасаясь срыва поставок нефти и газа. Пекин, являющийся крупнейшим импортером энергоносителей в мире, на фоне эскалации войны оказывает кулуарное давление на Тегеран, чтобы сохранить безопасное судоходство.

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