Хуситы захватили стратегический остров в Красном море: грозит ли это мировой торговле

11 сентября йеменские хуситы захватили стратегический остров Перим в Баб-эль-Мандебском проливе на юге Красного моря. Правительственные силы Йемена покинули остров, а боевики также установили контроль над прибрежным городом Дхубаб на материке.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника в йеменском правительстве. По словам двух представителей поддерживаемого Саудовской Аравией и международно признанного правительства Йемена, после ухода правительственных войск с Перима хуситы захватили Дхубаб, расположенный напротив острова.

Перим расположен в Баб-эль-Мандебском проливе, соединяющем Красное море с Аденским заливом. Контроль над островом укрепляет позиции хуситов на одном из ключевых морских маршрутов мира, который приобрел особое стратегическое значение после блокады Ормузского пролива.

10 сентября хуситы также захватили портовый город Моха и острова Ханиш в Красном море. Правительственные силы Йемена заявили, что попытаются вернуть территории, утраченные в ходе стремительного наступления вдоль побережья на этой неделе.

Если хуситы установят контроль над Баб-эль-Мандебским проливом, это может дать Ирану, поддерживающему эту группировку, важное преимущество в войне с США. В то же время это грозит сокращением поставок через ещё один крупный транзитный коридор и может привести к резкому росту цен на нефть.

Баб-эль-Мандебский пролив расположен на противоположной стороне Аравийского полуострова от Ормузского пролива. После того как конфликт с Ираном фактически перекрыл движение через Ормузский пролив, Саудовская Аравия — крупнейший экспортер нефти в мире — в значительной степени полагается на маршрут через Красное море.

Тем временем цены на нефть резко выросли — они должны были завершить неделю выше отметки в 100 долларов за баррель впервые почти за четыре месяца.

Правительство Йемена готовит контрнаступление

Йеменские правительственные силы заявили, что намерены вернуть районы, захваченные хуситами во время стремительного наступления вдоль побережья Красного моря. Они планируют применить оружие и авиацию против боевиков в стратегических районах, в частности на дороге к Мохе.

Военный представитель полковник Маджед аль-Назили призвал гражданских лиц не пользоваться дорогой между Таизом и Мохой и держаться подальше от техники хуситов.

Ранее агентство Reuters сообщало, что наступление боевиков вдоль побережья Красного моря на этой неделе проходило под непосредственным руководством Корпуса стражей исламской революции Ирана, согласно данным йеменских правительственных, иранских и региональных источников.

По словам двух иранских источников, на прошлой неделе Тегеран призвал хуситов усилить атаки на Саудовскую Аравию — близкого союзника США. Также Иран пообещал больше финансирования, оружия и высокопоставленных офицеров для помощи боевикам.

В то же время Иран называет хуситов своими союзниками, но публично отрицает, что дает им военные указания. Тегеран заявляет, что они "не являются его прокси".

Трамп отклонил просьбу Саудовской Аравии нанести удары

Саудовская Аравия наносит удары по целям хуситов в Йемене, однако не атаковала стратегические районы, которые группировка захватила на этой неделе. Это вызывает вопросы о том, почему Эр-Рияд не действует более решительно в поддержку союзного ему йеменского правительства.

По данным Axios, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман 10 сентября дважды звонил президенту США Дональду Трампу и призывал его нанести удары по хуситам. Трамп отклонил просьбу, а американские чиновники заявили, что администрация пока не планирует прямой военной операции против боевиков.

Региональный источник сообщил, что Трамп рассматривает возможные дальнейшие действия, а США помогают определять цели для ударов по хуситам. По данным Axios, Вашингтон обеспокоен быстрым обострением конфликта в Йемене и усиливает поддержку Эр-Рияда, при этом пытаясь избежать прямого военного вмешательства.

Между тем министры иностранных дел стран Персидского залива планируют встретиться со своим иранским коллегой в рамках усилий Омана и Ирана по достижению временной договоренности о судоходстве через Ормузский пролив. По данным Financial Times, встреча запланирована на понедельник, 14 сентября, в оманском прибрежном городе Салала.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что война США с Ираном может продлиться до конца президентского срока Дональда Трампа — до 2029 года. По данным The Wall Street Journal, американские чиновники предполагали, что Тегеран может продолжить сопротивление в условиях блокады и военных мер со стороны США.

Затяжной конфликт может истощить военные ресурсы и создать долгосрочные риски для мировых нефтяных рынков. В то же время Трамп неоднократно говорил своим советникам, что хочет как можно быстрее завершить войну с Ираном.

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