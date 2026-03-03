Китай тайно давит на Иран, чтобы избежать блокировки Ормузского пролива: в Bloomberg раскрыли подробности

Китай непублично оказывает давление на иранских чиновников, призывая их воздержаться от шагов, которые могут привести к блокированию Ормузского пролива, опасаясь срыва поставок нефти и газа. Пекин, который является крупнейшим импортером энергоносителей в мире, на фоне эскалации войны оказывает кулуарное давление на Тегеран, чтобы сохранить безопасное судоходство.

Об этом пишет Bloomberg. По данным издания, китайские власти за кулисами ведут переговоры с иранскими чиновниками по недопущению атак на энергетические маршруты.

Китайские власти официально призвали все стороны конфликта обеспечить безопасность прохода судов через Ормузский пролив.

"Китай призывает все стороны немедленно прекратить военные операции, избежать эскалации напряженности и обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе", – заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин.

В то же время, по словам руководителей государственных газовых компаний,китайские чиновники тайно настаивают, чтобы Иран не препятствовал экспорту катарского газа и других энергоресурсов, которые проходят через стратегический водный путь.

Танкерные перевозки через пролив фактически остановились после начала бомбардировок со стороны США и Израиля и ответные удары Ирана в регионе. Сообщается по меньшей мере о четырех поврежденных коммерческих судах.

Как крупнейший в мире импортер нефти и газа, Китай находится среди наиболее уязвимых стран: хотя он имеет значительные резервы, в декабре почти половина его импорта сырой нефти проходила через пролив.

По данным источников издания в энергетической отрасли, которые говорили на условиях анонимности, китайские чиновники также просят Тегеран не атаковать газовые объекты Катара. Эта страна обеспечивает около пятой части мирового экспорта сжиженного природного газа и около 30% китайского импорта LNG, что делает стабильность поставок критически важной для второй по величине экономики мира.

Почему Китай боится блокады Ормузского залива

Несмотря на то что Китай остается ключевым покупателем иранской нефти и фактически экономической "подушкой" для Тегерана, его экономика в значительной степени зависит от стабильности всего Персидского залива, поскольку поставки как нефти, так и газа осуществляются через Ормузский залив.

Для Китая этот маршрут имеет стратегическое значение, ведь около половины импортируемой им нефти проходит именно через эту узкую водную артерию.

Как сообщал OBOZ.UA, Китай резко отреагировал на удары по Ирану и ликвидацию Али Хаменеи. Официальный Пекин "решительно осудил" уничтожение главаря иранского режима.

