Кипр просят помочь вывезти граждан двух европейских стран из Ближнего Востока

Кипр подтвердил получение запросов на эвакуацию граждан Португалии и Словакии с Ближнего Востока. Причиной стали ракетные удары Ирана по Израилю и массовое прекращение авиасообщения с регионом.

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Об этом заявил министр иностранных дел Кипра Константинос Комбос, которого цитирует Reuters.По его словам, сейчас активны два запроса, и успешная эвакуация зависит от возможности безопасного наземного выезда граждан в соседние страны.

"Есть два активных запроса. Очевидно, что это крайне зависит от доступа их граждан в соседние страны автомобильным транспортом", – отметил Комбос, подчеркнув, что логистика эвакуации сейчас полностью зависит от безопасных путей передвижения к местам сбора и эвакуационных пунктов.

Ранее страна уже задействовала специальный механизм помощи в эвакуации граждан третьих стран в случае обострений в регионе. В ответ на опасность со стороны Ирана, десятки авиарейсов из региона были перенаправлены в кипрские аэропорты – Ларнаки и Пафоса. Это произошло после того, как большинство авиаперевозчиков сократили или полностью остановили полеты в Израиль.

Значительная часть воздушного трафика из Израиля временно сместилась именно в кипрские аэропорты, что превратило страну в ключевой транзитный хаб для эвакуации.

Ситуация в регионе остается напряженной. Иранские ракетные атаки уже поразили жилые кварталы в нескольких израильских городах, что вызывает опасения среди иностранных граждан и заставляет правительства европейских стран готовиться к оперативному вывозу своих граждан.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп в ночь на вторник, 17 июня, призвал всех эвакуироваться из иранской столицы Тегерана. Он подчеркнул, что это надо сделать "немедленно". Политик отметил, что Иран должен был подписать "соглашение", как он и говорил им сделать. Американский лидер заявил, что Тегеран не может обладать ядерным оружием.

До этого, Соединенные Штаты приказали дипломатическому персоналу, не привлеченному к критически важным функциям, выехать из стран Ближнего Востока "в связи с обострением региональной напряженности". По данным СМИ, Госдеп и Пентагон рассматривают возможность выезда части сотрудников в том числе из Ирака, Бахрейна, Кувейта и Эрбиля (Иракский Курдистан).

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