Трамп призвал всех эвакуироваться из Тегерана и вспомнил о "сделке"

Президент США Дональд Трамп в ночь на вторник, 17 июня, призвал всех эвакуироваться из иранской столицы Тегерана. Он подчеркнул, что это надо сделать "немедленно".

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Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social. Политик отметил, что Иран должен был подписать "сделку", как он и говорил им сделать.

Американский лидер заявил, что Тегеран не может владеть ядерным оружием.

"Какой позор и пустая трата человеческих жизней. Проще говоря, ИРАН НЕ МОЖЕТ ИМЕТЬ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ. Я повторял это снова и снова! Все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана!" – написал Трамп.

Ранее президент США сказал, что Иран на фоне обострения конфликта с Израилем хочет возобновить переговоры со Штатами о ядерной сделке. Однако, по его словам, это нужно было делать раньше.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что если Иран согласится на требования Соединенных Штатов свернуть свою программу создания ядерного оружия, Израиль может прекратить операцию "Восходящий лев". Если же руководство Исламской Республики будет против, Израиль сам "устранит эти возможности" и только после этого завершит удары.

А Дональд Трамп сказал о том, что Иран и Израиль должны заключить мирное соглашение. По его словам, сейчас продолжаются многочисленные звонки и встречи.

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