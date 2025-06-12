США отзывают часть дипломатов с Ближнего Востока на фоне напряженности с Ираном: что происходит

Соединенные Штаты приказали дипломатическому персоналу, не привлеченному к критически важным функциям, выехать из стран Ближнего Востока "в связи с обострением региональной напряженности". По данным СМИ, Госдеп и Пентагон рассматривают возможность выезда части сотрудников в том числе из Ирака, Бахрейна, Кувейта и Эрбиля (Иракский Курдистан).

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Как указали в CNN, власти не объяснили, что именно имеют ввиду под обострением ситуации. "Их выселяют, потому что это может быть опасное место. Посмотрим, что произойдет. Но мы дали уведомление о необходимости выехать", – заявил президент США Дональд Трамп журналистам в среду, 11 июня, в Центре Кеннеди.

Источник издания в американском министерстве обороны сказал, что Центральное командование США (CENTCOM) следит за "растущей напряженностью на Ближнем Востоке". "Безопасность и защита наших военнослужащих и их семей остаются нашим главным приоритетом", – добавил он.

Хотя причины возросшей обеспокоенности неясны, запланированные отъезды происходят на фоне эскалации напряженности между Ираном и Израилем, поскольку администрация Трампа продолжает усилия в заключении новой ядерной сделки с Ираном.

Министр обороны Пит Хегсет санкционировал добровольный выезд членов семей военнослужащих из мест дислокации по всему Ближнему Востоку, сообщил неназванный чиновник.

Командующий CENTCOM генерал Майкл Курилла отложил показания, которые он должен был дать перед сенатским комитетом 12 июня, из-за ситуации, добавил представитель Пентагона.

11-го числа Государственный департамент обновил свои рекомендации по поездкам, добавив, что отдан приказ об отъезде нечрезвычайных сотрудников правительства США "в связи с обострением региональной напряженности".

Президент Трамп признавал, что стал менее уверен в возможности заключить сделку с Ираном, ограничивающую ядерные амбиции страны. Он сказал в интервью, что Тегеран может "откладывать" соглашение.

"Я становлюсь все менее и менее уверенным в этом. Похоже, они откладывают... Сейчас я менее уверен, чем был пару месяцев назад", – сказал американский лидер в интервью New York Post, опубликованном 11 июня.

"С ними что-то случилось. Я гораздо меньше уверен в том, что сделка будет заключена", – заявил он, добавив, что это ему подсказывают "инстинкты".

Также, по данным СМИ, Трамп приказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху прекратить разговоры о нападении на Иран, поскольку США получили разведданные, предполагающие подготовку ЦИХАЛом ударов по иранским ядерным объектам.

Министр обороны Ирана бригадный генерал Азиз Насирзаде в среду предупредил, что если ядерные переговоры с Соединенными Штатами провалятся и разразится конфликт, США будут "вынуждены покинуть регион".

По его словам, при таком сценарии "противник, безусловно, понесет более тяжелые потери". Насирзаде не уточнил, являются ли "противником" США, Израиль или и обе страны.

Глава МО Ирана добавил, что некоторые официальные лица с противоположной стороны "делали угрожающие заявления, предупреждая о потенциальном конфликте в случае, если не будет достигнуто соглашение" на переговорах с Соединенными Штатами.

"В этом случае у США не будет иного выбора, кроме как покинуть регион, поскольку все их базы находятся в зоне досягаемости иранских военных, и они без колебаний нанесут удар по всем из них в странах их пребывания", – пригрозил Насирзаде.

Как сообщал OBOZ.UA, Иран продолжает увеличивать запасы урана, обогащенного почти до уровня создания ядерного оружия. По данным Международного агентства по атомной энергии на 17 мая, страна накопила 408,6 кг урана, обогащенного до 60%.

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