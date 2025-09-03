Ким Чен Ын готовит преемницу? Дочь лидера КНДР впервые сопровождала его во время международного визита. Фото и видео

Чу Э – дочка северокорейского диктатора Ким Чен Ына – впервые сопровождала отца в международной поездке. Они вместе посетили военный парад в Китае, приуроченный к 80-летию окончания Второй мировой войны.

Что известно о Чу Е и ее первом публичном зарубежном мероприятии

В Reuters отметили: официальный Пхеньян никогда не раскрывал ни имени, ни возраста девочки. Вероятное имя – Чу Э – назвал бывший американский баскетболист Деннис Родман. Он общался с семьей Кима в 2013 году и рассказал, что держал наследницу Ким Чен Ына на руках, когда та была еще ребенком.

Несмотря на отсутствие информации о ней, девочка очень часто появляется на публике вместе с отцом. Ее первый публичный выход заграницей породил новые предположения о том, что Чу Э может стать потенциальной преемницей Ким Чен Ына.

"Сейчас Чу Э – главный претендент на пост следующего верховного лидера Северной Кореи. Она получает практический опыт протокольной работы, который должен пригодиться ей как главе КНДР или одному из ключевых членов элиты. Она получает ценный опыт общения и взаимодействия с иностранным руководством", – заявил эксперт аналитического Центра Стимсона (США) Майкл Мэдден.

Нет никаких доказательств того, что Ким Чен Ын когда-либо сопровождал своего отца Ким Чен Ира в зарубежных поездках. Однако в 1950-х годах Чен Ир совершал зарубежные поездки вместе со своим отцом, основателем Северной Кореи Ким Ир Сеном.

Чу Э, которой, по оценкам, около 13 лет, принимает участие во все более громких мероприятиях, включая посещение посольства РФ в Пхеньяне в мае 2025-го.

"С течением лет спектр ее публичных появлений, безусловно, расширился: теперь он включает не только военные, но и политические и экономические события", – отметила Рэйчел Минен Ли, исследовательница Центра Стимсона. Она подчеркнула, что дебют Чу Э на международной арене в Китае пойдет юной наследнице на пользу, если ее планируют продвигать на пост лидера КНДР.

Разведывательное управление Южной Кореи пока что считает Чу Э наиболее вероятной заменой Ким Чен Ыну в будущем, несмотря на сомнения в том, сможет ли она в конечном итоге подняться на вершину династии, в которой доминируют мужчины.

