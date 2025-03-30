Камеры и искусственный интеллект: как Польша модернизировала заграждение на границе с Беларусью

Польша модернизировала систему электронного мониторинга на границе с Беларусью. Нововведения были зафиксированы в Подлясском воеводстве (северо-востоке республики).

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Об этом Министерство внутренних дел и администрации Польши сообщило в соцсети X. В частности, на границе были установлены видеокамеры и искусственный интеллект.

"На участке 206 км протяженностью установлена дополнительная линия камер для мониторинга внешней стороны забора, светодиодные лампы для освещения технической дороги, дополнительные камеры в местах водопропускных каналов", – говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, использован механизм искусственного интеллекта для классификации тревог от волоконно-оптических кабелей фиксации движения. Всего стоимость этого проекта составила 125 млн. злотых (30 млн. евро).

Напомним, что во время своего выступления на Мюнхенской конференции безопасности президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может в ближайшее время накопить на территории Беларуси контингент численностью до 150 тысяч и представлять угрозу для близлежащих стран. Реально ли это и каков нынешний потенциал России по созданию такой ударной группировки, разбирался OBOZ.UA.

Ранее сообщалось, что Польша хочет усилить охрану своей границы с Беларусью. Для этого страна наберет 1500 новых сотрудников пограничной службы, которые будут направлены на потенциально опасные участки.

В январе в статье на OBOZ.UA "После года "молчание пушек" Кремль может привлечь старый сценарий: насколько реально вторжение в Европу" я подробно изложил возможное течение событий и описал, какой потенциал может получить Россия за время накопления сил при отсутствии потерь.

Но с учетом всех сценариев следует рассматривать и более короткие сроки формирования возможных ударных групп, которые могут расширить поле битвы на Европу. И вообще, при прекращении огня или минимальных потерь, Россия вполне может сформировать тот "ударный кулак", о котором говорил на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины, и будет представлять реальную угрозу не только для нашей страны, но уже и для ЕС.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".