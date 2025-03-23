Польша планирует усилить охрану важнейших участков границы с Беларусью: названы сроки

Польша хочет усилить охрану своей границы с Беларусью. Для этого страна наберет 1500 новых сотрудников Пограничной службы, которые будут направлены на потенциально наиболее опасные участки.

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Об этом заявил глава Министерства внутренних дел Польши Томаш Семоняк. Как передает RMF24, указанные меры являются частью более широкой оборонной стратегии страны, включающей модернизацию заграждений и повышение эффективности задержания нелегальных мигрантов.

Первая группа из 500 новобранцев присоединится к службе до конца текущего года.

"Мы защищаем польско-белорусскую границу! После закрытия физического барьера (нелегальным мигрантам потребовалось 20 секунд, чтобы преодолеть барьер, построенный правительством ПиС) и расширения электронного барьера (новые камеры, датчики, освещение), расширения буферной зоны и ведения беспощадной борьбы с контрабандистами мы вскоре начнем строить дорогу (в основном асфальтовую) вдоль границы, и, прежде всего, примем 1500 новых сотрудников Пограничной службы и направим их на охрану участков, подверженных риску гибридной агрессии. Первые 500 новых сотрудников в этом году, затем еще тысяча", – написал Семоняк на странице в X (Twitter).

В СМИ отметили, что усиление охраны границы происходит на фоне растущих гибридных угроз со стороны Беларуси и России и сильного миграционного давления.

Семоняк подчеркнул ценность и важность службы на границе, выразив уважение офицерам Пограничной охраны, военнослужащим и полицейским. "11 000 человек в форме несут службу нашей безопасности, охраняя эту границу", – заявил министр.

Как писал OBOZ.UA, министр обороны Литвы Довиле Шакалене заявил о намерении страны заминировать границу с Беларусью и Россией. Планируется сделать это по примеру Польши.

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