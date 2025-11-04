Как выглядит гробница Папы Римского Франциска: в сети появилось видео

В Риме обнародовали видео, которое показывает гробницу покойного Папы Римского Франциска. Накануне Папа Лев XIV совершил частный визит в базилику Санта-Мария-Маджоре, чтобы в молчании помолиться у места захоронения своего предшественника.

Видео дня

Об этом сообщает пресс-служба Святого Престола. Этот визит состоялся вскоре после Дня поминовения умерших, когда Католическая церковь традиционно молится за души умерших.

Папа Лев XIV провел несколько минут в молитве у гробницы, расположенной в крипте базилики, где Папа Франциск был похоронен после смерти в январе этого года.

Базилика Санта-Мария-Маджоре – одна из четырех главных папских базилик Рима, известная своей исторической ролью в почитании Пресвятой Девы Марии. Для Папы Франциска это место имело особое духовное значение – он регулярно посещал его на протяжении всего своего понтификата, особенно накануне и после международных поездок.

Понтифик всегда молился перед иконой Salus Populi Romani – "Защитницы римского народа".

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Папа Франциск умер в Пасхальный понедельник на 88-м году жизни в результате инсульта и сердечной недостаточности.

– 26 апреля состоялось прощание с Франциском. В Ватикан приехали 170 делегаций из разных стран, среди которых более 50 лидеров государств и правительств, а также влиятельные церковные деятели.

– Гробницу Папы Франциска в базилике Святой Марии Великой открыли для верующих на второй день Novemdiales, или "девятидневного" траура.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!