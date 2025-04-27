Гробницу Папы Франциска открыли посетителям. Фото

Гробницу Папы Римского Франциска в базилике Святой Марии Великой открыли для верующих на второй день Novemdiales, или "девятидневного" траура. Теперь каждый может почтить его память в храме, где понтифик завещал быть погребенным. Базилика расположена недалеко от железнодорожного вокзала Термини — места, символизирующего открытость Папы к людям.

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Во время короткой встречи с журналистами кардинал Роландас Макрицкас пояснил, что Папа избрал это место из-за своего особого благочестия к иконе Божией Матери – Salus Populi Romani. Именно у этой святыни Папа Франциск молился до и после своих апостольских путешествий, пишет Vatican News.

26 апреля 2025 года он в последний раз посетил икону, хранящуюся в базилике Святой Марии Великой, а после заупокойной мессы на площади Святого Петра нашел здесь свой последний покой. Базилику, возведенную еще в IV веке, Папа избрал заранее в своем завещании.

За годы понтификата Папа совершил 126 паломнических визитов в эту икону, начиная с первого – 14 марта 2013 года. Он также молился перед ней во время пандемии COVID-19, когда благословлял мир молитвой Statio Orbis.

Гробницу Франциска разместили в нише между часовней Павла и часовней Сфорцы — в древнейшем санктуарии в честь Божией Матери на Западе. Она выполнена из скромного лигурийского камня, без пышных украшений, только с надписью "Франциск" и изображением его нагрудного креста. Таким образом, Папа сохранил простоту, которая была характерна для всей его жизни.

Кардинал Макрицкас напомнил, что решение о месте захоронения вызревало с 2022 года, после личного разговора с Папой. По его словам, Папа позже поделился, что сама Богородица вдохновила его избрать базилику.

Рядом с Франциском в базилике покоятся еще семь пап, среди которых Николай IV и Пий V. Теперь Папа Франциск также обрел здесь свое спокойствие — под взглядом иконы, которой молился всю свою жизнь.

В храме хранятся также реликвии, важные для Папы Франциска, в частности Святые Ясли Младенца Иисуса. Еще при жизни он рассказывал, что стремится отдохнуть именно здесь, под сенью Небесной Покровительницы.

Напомним, что в субботу, 26 апреля, состоялось прощание с главой Католической церкви Папой Римским Франциском. В Ватикан приехало 170 делегаций из разных стран, среди которых – более 50 лидеров государств и правительств, влиятельные церковные деятели, а также собралось более 250 тысяч верующих.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 21 апреля в возрасте 88 лет умер Папа Римский Франциск – первый иезуитский понтифик, первый Папа из Латинской Америки. С 14 февраля Франциск находился в больнице в тяжелом состоянии, хотя накануне предстал перед верующими по случаю Пасхи и в своей речи упомянул о войне в Украине.

Что делают в Ватикане после смерти Папы и как выбирают нового читайте в нашем материале. Этот процесс имеет давние традиции и глубокое символическое значение для христиан всего мира.

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