Йеменские хуситы выступили на стороне Ирана: угрожают атаковать судоходные маршруты и Израиль

Поддерживаемые Ираном йеменские хуситы выступили на стороне Ирана в противостоянии коалиции США, Израиля и Саудовской Аравии. Боевики возобновят ракетные атаки и атаки беспилотников на судоходные маршруты в Ормузском проливе.

Об этом информирует The Times of Israel. Издание ссылается на двух хуситских чиновников, которые говорили на условиях анонимности.

Что известно

Пока официального сообщения от хуситских главарей не было. Один из чиновников заявил, что первая атака террористов может произойти уже вскоре.

По инофрмации издания террористы прекратили свои атаки на судоходный маршрут в Красном море в рамках соглашения с Белым домом, из-за чего прекратились удары США против хуситов.

Они также прекратили свои атаки на Израиль после октябрьского прекращения огня, которое остановило основные бои в секторе Газа.

Война коалиции США и Израиля против Ирана

Заметим, министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Силы обороны Израиля нанесли превентивный удар по Ирану, чтобы устранить угрозу для своей страны. Также было объявлено "немедленное чрезвычайное положение на всей территории страны". К ЦАХАЛу и американским войскам присоединилась и Саудовская Аравия.

Режим иранского аятоллы Али Хаменеи начал на носить ракетные удары по Израилю в ответ на американо-израильскую операцию. По всей территории Израиля была объявлена воздушная тревога, а развернутые войска противовоздушной обороны начали оперативно перехватывать цели.

Израильские чиновники заявили, что во время ударов по правительственному кварталу в Тегеране Хаменеи был убит вместе с несколькими высокопоставленными представителями иранского военно-политического руководства и Корпуса стражей исламской революции. Удары были нанесены по объектам в центре города. Глава МИД Израиля Аббас Аракчи отрицал смерть аятоллы.

Как сообщал OBOZ.UA, американский президент Дональд Трамп сразу выступил с заявлением, подчеркнув, что Вашингтон "сравняет с землей" ракетную промышленность Ирана, отметив, что у режима аятолл никогда не будет ядерного оружия.

