Израиль начал наземную операцию против 'Хезболлы' в Ливане: поражено много целей

Израильские военные ночью в понедельник начали наземную операцию на юге Ливана. Подразделения армии вошли в приграничные районы, чтобы выявить боевиков группировки "Хезболла" и уничтожить их инфраструктуру.

О начале операции сообщили в Telegram-канале Армии обороны Израиля. Там уточнили, что военные проводят целенаправленный и ограниченный рейд.

В сообщении сказано: "Войска ЦАХАЛ начали целенаправленную и ограниченную операцию в районе южного Ливана с целью выявления и ликвидации террористов и демонтажа инфраструктуры "Хезболлы".

Удары перед входом

Перед вводом наземных подразделений израильская армия применила огневую поддержку. По данным военных, удары наносились как с воздуха, так и с земли. Были поражены многочисленные объекты, которые в Израиле называют террористической инфраструктурой.

Военные объяснили, что операция является частью более широких действий для усиления обороны на севере страны. По их словам, цель – создать дополнительный уровень защиты для жителей северных районов Израиля, которые расположены вблизи ливанской границы.

В заявлении также отметили, что израильская армия продолжит действовать против"Хезболлы". В сообщении говорится, что группировка присоединилась к войне и действует, по утверждению израильской стороны, от имени иранского режима.

Ход операции

Израильские военные заявили, что во время рейда их подразделения ищут позиции боевиков, склады и другие объекты, которые могут использоваться для атак. Также сообщается о ликвидации боевиков в зоне проведения операции.

В заявлении подчеркивается, что государство Израиль не намерено допустить угрозу для гражданских жителей. Военные отметили, что продолжат действовать решительно против "Хезболлы" и ее инфраструктуры в регионе.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как армия обороны Израиля наносила точечные удары по объектам террористической организации "Хезболлах" в Ливане. В результате атаки по квартире в здании отеля "Рамада" в центре Бейрута утром 8 марта были ликвидированы четыре боевика. Речь идет об иранских командирах, которые действовали в ливанской столице.

